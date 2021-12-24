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    Думки вголос

    Деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір

    &laquo;Омікрон&raquo; продовжує збирати сумну статистику - Деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір
    «Омікрон» продовжує збирати сумну статистику
    фото з відкритих джерел

    Новий штам має всього шість днів для репродукції

    Мовою оригіналу

    Еще раз, подробное объяснение в чем опасность «Омикрона», пример от британского эпидемиолога Адама Кучарски:

    «Почему вариант, который передаётся на 50% быстрее, на самом деле куда хуже, чем вариант, который на 50% летальнее?

    Предположим, что у нас есть базовый вариант. Текущий R = 1,1, летальность 0,8%, время генерации 6 дней, и заражено 10 тысяч человек. Что мы получим: 10000 × 0,8% × (1,1⁵) = 129 смертей. Столько мы получим после месяца распространения.

    Что произойдёт, если у нас есть более летальный вариант? Риск летального исхода увеличивается на 50%. Теперь мы ожидаем: 10000 × (0,8% × 1,5) × (1,1⁵) = 193 смерти. Столько мы ожидаем через месяц.

    А теперь предположим, что у нас есть более заразный вариант, который передаётся на 50% быстрее. Считаем: 10000 × 0,8% × (1,1 × 1,5)⁵ = 978 смертей. Это через тот же месяц после начала распространения.

    Всё это лишь пример, но тут важна сама идея. Если увеличивается показатель, который растёт экспоненциально – это даст куда больший эффектом, чем если настолько же вырастет показатель, который просто масштабирует результат».

    Это было написано ровно год назад, когда более заразный вариант альфа распространился по Великобритании (а затем по Европе) и вызвал сильнейшую вторую волну.

    А вот иллюстрация на основе расчётов Адама Кучарски. Серая кривая – базовый вариант, красная – более летальный, оранжевая – более заразный. По вертикальной оси отмечено число смертей:

    ілюстрація на основі розрахунків Адама Кучарські (графік: facebook.com/evgeny.istrebin)
    ілюстрація на основі розрахунків Адама Кучарські (графік: facebook.com/evgeny.istrebin)

    Это хорошо если окажется что «Омикрон» менее вирулентный, но его высокая транмиссивность (заразность) уже ни у кого не вызывает сомнений. И главная опасность, это заразность.

    Некотороые эпидемиологи, уже «Омикрон», считают страшнее кори. Все дело в том что у кори время репродукции 15 дней, а у «Омикрона» около шесть. За месяц корь пройдет два цикла, а «Омикрон» пять циклов!!!

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: статистика вакцинація коронавірус
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    Деякі експерти вважають «Омікрон» гіршим за кір