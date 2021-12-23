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    Ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені

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    Водночас високе передавання &laquo;Омікрона&raquo; зберігає ймовірність того, що медичні послуги зіткнуться зі зростанням попиту - Ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені
    Водночас високе передавання «Омікрона» зберігає ймовірність того, що медичні послуги зіткнуться зі зростанням попиту
    фото з відкритих джерел

    Пацієнти з новим штамом Covid-19 на 20-25% рідше звертаються до лікарень

    Пацієнти з новим штамом Covid-19 «Омікрон» мають на 40% нижчий ризик госпіталізації, аніж хворі на «Дельту». Про свідчать дані групи моделювання спалахів під керівництвом професора Ніла Фергюсона з Імперського коледжу Лондона, пише The Guardian.

    Зазначається, що дослідники проаналізували дані щодо госпіталізації та вакцинації серед усіх випадків коронавірусу, підтверджених в Англії у період від 1 до 14 грудня, зокрема 56 тис. випадків «Омікрона» і 269 тис. випадків «Дельти».

    Виявилося, що заражені «Омікроном» у середньому на 20-25% менше зверталися до лікарень, аніж інфіковані «Дельтою», а також на 40-45% рідше потребували госпіталізації на добу чи більше.

    Водночас для невеликого відсотка людей, які раніше не хворіли на Covid-19 і не були вакциновані, ризик госпіталізації був приблизно на 11% нижчим в разі зараження «Омікроном», як порівняти з хворими на «Дельту».

    Фергюсон зауважив, що, попри результати дослідження, «високе передавання «Омікрона» зберігає ймовірність того, що медичні послуги зіткнуться зі зростанням попиту, якщо кількість випадків «Омікрона» продовжити зростати такими ж темпами, як в останні тижні».

    Нагадаємо, академік розповів про особливості «Омікрону» та чому його поширення – це добрі новини.

    Також «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні – ВООЗ.

    Як відомо, «Омікрон» домінує у США. У штаті Нью-Йорк вже 92%.

    Крім того, голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія.

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    Теги: здоров'я Велика Британія коронавірус
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    Ризик госпіталізації з «Омікроном» на 40% нижчий, ніж із «Дельтою» – британські вчені