Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить: ЗМІ пояснили, чого очікувати

Baijiahao: І Росія, і Китай мають великі плани щодо золотих резервів

Росія є власницею одного з найбільших у світі запасу золота, також країна входить до світових лідерів із виробництва дорогоцінного металу. За словами китайських журналістів, експорт дорогоцінного металу приносить РФ величезні прибутки, на цьому фоні між Москвою і Пекіном якийсь час тому сталося цікаве непорозуміння. Про це пише видання Baijiahao.

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«Експорт золота з Росії зростає. Згідно з даними Федеральної митної служби Росії, за перші 10 місяців 2023 року Росія експортувала до Китаю золота на $5,5 млрд, що вп’ятеро більше, ніж за останні 11 років. Це також зробило Китай найбільшим покупцем золота в Росії, на частку якого припадає майже 80% загального російського експорту золота», – розповіли автори китайського видання.

Однак ці показники не сходяться з інформацією китайської статистики, який не зафіксував рекордних поставок з Росії. Дані, оприлюднені китайськими чиновниками, зовсім інші. Центральний банк Китаю заявив, що з січня по жовтень 2023 року Китай імпортував із Росії золота лише на $33 млн, що еквівалентно менш ніж $1000 за унцію (1 кг золота містить 32,1507 унції – «Главком»), що набагато нижче ціни на міжнародному ринку. Це явно не збігається з російськими даними.

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«Експорт золота з Росії зростає, а Китай мовчить. Яка таємниця ховається за цим?», – риторично запитують китайські журналісти.

Оглядачі Baijiahao вважають, що російське золото справді експортується до Китаю. Справа в тому, що західні країни закрили свої ринки, і якщо раніше Москва продавала свій дорогоцінний метал переважно на британській біржі, то тепер вона вивозить золото до Гонконгу. Чому тоді Китай замовчує, що до країни потрапляє велика кількість російського дорогоцінного металу?

Деякі аналітики вважають, що Піднебесна свідомо приховує свою спрагу золота, щоб не викликати підозр Заходу. КНР прагне позбутися впливу долара США та покращити свій фінансовий суверенітет на міжнародній арені, для цього їй потрібно дуже багато золота. Як стабільний резервний актив, золото є одним із важливих засобів досягнення Китаєм цієї мети, наголошує видання. Бажано, щоб до певного часу в Америці про це не знали. В іншому випадку Вашингтон може почати вводити додаткові санкції.

«Центральний банк Китаю, зважаючи на все, таємно збільшує свої золоті резерви, щоб підготуватися до надзвичайних ситуацій», – констатують аналітики Baijiahao.

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Амбітні плани Китаю

У статті йдеться, що саме Гонконг став для Китаю основним каналом імпорту золота з Росії. Гонконг має надійну фінансову інфраструктуру та вільне ринкове середовище, що може надати Китаю більше гнучкості та конфіденційності. На Шанхайській біржі золота обсяги торгівлі золотом у Гонконгу також досягли рекордних значень, що відображає високий попит Китаю на золото. Китай використовує золото, щоб посилити свою валюту та отримати більше впливу на юань на міжнародній арені.

Згідно з даними Всесвітньої ради із золота, у першому кварталі 2023 року попит на золото в Китаї досяг 289,8 тонни, що на 93% більше, ніж у минулому році, що становить 28% від загального світового попиту. Серед них попит на золоті ювелірні вироби зріс на 212%, а попит на інвестиційне золото зріс на 70%. Попит на золото в Китаї є не лише вибором окремих споживачів, але й стратегічним наміром центрального банку. Народний банк Китаю стабільно нарощує свої золоті запаси, станом на кінець березня 2023 року вони досягли 1948,31 тонни. І таким чином Китай посів шосте місце у світі за обсягом цього дорогоцінного металу.

«У поточній міжнародній ситуації Китай стикається з напругою у відносинах із низкою країн. Якщо ці питання переростуть у збройний конфлікт, Китай може потрапити під економічну блокаду та фінансові санкції з боку Заходу. Тому Китай повинен підготуватися до найгіршого та посилити свою фінансову безпеку та обороноздатність», – йдеться у публікації Baijiahao.

Росія також є великим покупцем золота і робить це з тією ж метою, що і Китай. Золото є надійним захистом від економічного тиску Заходу, а також чудовою альтернативою долару.

Куди йде золото з Росії?

Незважаючи на економічні санкції, запроваджені західними країнами, Росія не відмовилася від видобутку та експорту золота, натомість перетворила кризу на можливість і сприяла економічному розвитку країни. За даними Reuters, у першому кварталі 2023 року російський експорт золота досяг $4 млрд, збільшившись майже у 12 разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, перевищивши вартість експорту природного газу. Основними покупцями золота в Росії є Туреччина, Дубай і Гонконг. Як тільки РФ та КНР накопичать потрібну кількість золота, вони зможуть розробити наступні плани. Зокрема, в рамках БРІКСу (БРІКС – міжурядова організація, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати – «Главком») може бути створена валюта, забезпечена золотом.

Водночас, як попереджає видання, у 2024 році ціна на золота почне невпинно зростати, можливо, досягнувши рівня $2200 за унцію. Прогноз базується на ослабленні долара США та зростанні інфляції, а також на глобальній економічній невизначеності. Під час кризи інвестори часто віддають перевагу золоту як надійному активу. Знецінення долара знизить відносну вартість золота та підвищить його привабливість. Експерти попереджають, що зростання цін на золото є серйозним викликом для Європейського Союзу та США, оскільки підірве довіру до їхніх валют та міжнародний вплив.