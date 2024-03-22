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Мінспорту: Мальковій доводиться змагатися з росіянами, які, фактично, підтримують вбивство її мами

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мінспорту: Мальковій доводиться змагатися з росіянами, які, фактично, підтримують вбивство її мами
Попри втрату мами, Світлана Малькова продовжує брати участь у Кубку світу
Колаж: Суспільне Миколаїв/Яна Тітуренко

Росія завдала удару по Миколаєву, внаслідок чого загинула 55-річна Олена Сиванич, матір спортсменки Світлани Малькової

Міністерство молоді та спорту України та Національний олімпійський комітет України прокоментували вбивство росіянами мами української атлетки Світлани Малькової.

«Попри втрату мами, героїчна членкиня національної збірної команди України зі стрибків на батуті Світлана Малькова продовжує брати участь у Кубку світу у німецькому Котбусі, який має статус ліцензійних змагань до Олімпійських ігор 2024. У цих змаганнях беруть участь і представники країн-терористок», – йдеться у спільному зверненні.

Мінмолодьспорт та НОК України 7 березня 2024 року звертались до МОК та Міжнародної федерації гімнастики, а також 14 березня 2024 року до Федерації гімнастики Німеччини, аби відсторонити представників Росії та Білорусі від участі у змаганнях у німецькому Котбусі навіть у нейтральному статусі. Мова йде про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича, які безпосередньо підтримують розвʼязану Росією війну в Україні.

«Попри звернення української сторони, цих спортсменів допустили до участі у Кубку світі у німецькому Котбусі. Внаслідок цього, Світлані Мальковій доводиться виходити на один майданчик зі спортсменами, які підтримують війну та, фактично, підтримують вбивство її матері», – наголошується у заяві НОК і Мінспорту.

Нагадаємо, 21 березня, під час атаки, російська армія завдала удару по Миколаєву, внаслідок чого загинула 55-річна Олена Сиванич, матір миколаївської спортсменки Світлани Малькової.

Теги: росія Світлана Малькова вбивство Міністерство молоді і спорту України Миколаїв

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