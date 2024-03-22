Мінспорту: Мальковій доводиться змагатися з росіянами, які, фактично, підтримують вбивство її мами

Росія завдала удару по Миколаєву, внаслідок чого загинула 55-річна Олена Сиванич, матір спортсменки Світлани Малькової

Міністерство молоді та спорту України та Національний олімпійський комітет України прокоментували вбивство росіянами мами української атлетки Світлани Малькової.

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«Попри втрату мами, героїчна членкиня національної збірної команди України зі стрибків на батуті Світлана Малькова продовжує брати участь у Кубку світу у німецькому Котбусі, який має статус ліцензійних змагань до Олімпійських ігор 2024. У цих змаганнях беруть участь і представники країн-терористок», – йдеться у спільному зверненні.

Мінмолодьспорт та НОК України 7 березня 2024 року звертались до МОК та Міжнародної федерації гімнастики, а також 14 березня 2024 року до Федерації гімнастики Німеччини, аби відсторонити представників Росії та Білорусі від участі у змаганнях у німецькому Котбусі навіть у нейтральному статусі. Мова йде про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича, які безпосередньо підтримують розвʼязану Росією війну в Україні.

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«Попри звернення української сторони, цих спортсменів допустили до участі у Кубку світі у німецькому Котбусі. Внаслідок цього, Світлані Мальковій доводиться виходити на один майданчик зі спортсменами, які підтримують війну та, фактично, підтримують вбивство її матері», – наголошується у заяві НОК і Мінспорту.

Нагадаємо, 21 березня, під час атаки, російська армія завдала удару по Миколаєву, внаслідок чого загинула 55-річна Олена Сиванич, матір миколаївської спортсменки Світлани Малькової.