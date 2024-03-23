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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Теракт у Росії. Хто замовник та які будуть наслідки?

glavcom.ua
Унаслідок стрілянини в музичному центрі «Крокус Сіті Хол» під Москвою загинули щонайменше 93 людини
фото з відкритих джерел

Про фактори, які натякають на те, що теракт підготували саме російські спецслужби

У дивні часи живемо: коли про майбутні теракти попереджають на весь світ, а вони все одно відбуваються. Фабула того, що трапилося під Москвою, відома всім, тому про важливі моменти, на які майже не звертають уваги.

Так от, якщо Штати отримали достовірні (швидше за все, агентурні) розвіддані про підготовку теракту, то вони, відповідно, точно знають, хто саме його готував. Якщо найближчим часом не назвуть, то це означає: теракт виконали по завданню Кремля, а Штати не хочуть оприлюдненням цієї інфи псувати собі фон непублічних перемовин з недоімперією.

До речі, затримка у 10 діб від заяви США до виконання теракту – це як раз відповідає бюрократичній паузі Кремлю для прийняття рішення в обставинах, що змінилися. Звичайні терористи упорались би доби за дві-три, не більше.

Мене вразило, як терористи вільно переміщувалися по відкритому простору Крокус-холу, не побоюючись пострілів, наприклад, з верхнього поверху, звідки їх знімали. Тобто, вони точно знали, що на концертах нікого зі зброєю не буде. Це натякає на те, що теракт підготували саме російські спецслужби.

Ще один подібний натяк – те, що більшості терористів вдалося залишити місце подій. Як так: Москва давно живе у напіввоєнному стані, на вулицях повно патрулів зі зброєю, всі силовики постійно напоготові, а тут люди спокійно під'їжджають, роблять свою криваву справу, а потім спокійно зникають...

Звісно, з часом там когось упіймають, хто даси потрібні свідчення на камеру, але по гарячих слідах нікого не затримано. Як нікого не затримали після підривів багатоповерхівок, коли путін приходив до влади. Це – вельми показова деталь.

На користь російських спецслужб свідчить і безглуздість того, що відбулося. Зазвичай терористи чогось вимагають або хоча б проголошують, що їх дії є помстою тим-то і тим-то за те і те. А тут – лише варварська жорстокість по відношенню до випадкових цивільних. Так само, як у Бучі та інших захоплених українських містах.

Але найбільш точно вкажуть на авторів теракту найближчі заяви чемоданного фюрерка. Це як відбитки пальців на знарядді вбивства.

Якщо путін спочатку мовчатимє, а потім почне розлого патякати про «тотальну русофобію», а також про «Захід воює проти росії, подумайте, кому вигідно», але ми все одно «не забудім, не прастім», то це буде свідчити, що теракт справжній. І виконали його дієві супротивники путінського режиму у росії, яких насправді вистачає.

У цьому випадку трагічні події у Крокус-холі будуть використані Кремлем для чергової хвилі мобілізації ще півмільйона «героїв м’ясних штурмів».

А якщо вже сьогодні-завтра пролунають відносно чіткі заяви фюрерка на зразок ультиматуму Заходу: «раз так, то проголошую Україну терористичною державою і пропоную їй капітулювати у триденний термін, а інакше використовуватимемо всі засоби, включно з ядерною зброєю», то теракт був спланованим Кремлем приводом для подальшої ескалації і залякування.

Шантаж, між іншим, буде свідченням, що у недоімперії все далеко не так гарно, як вони розповідають, і їй терміново потрібні переговори принаймні про припинення вогню.

І останнє: як це не жорстоко звучить, але росіяни заслуговують на щось подібне. Згадайте, як до нас прилітає російська ракета, і більшість українців, тільки-но оговтавшись після вибуху, намагаються допомогти тим, хто постраждав, хоча б підтримати. А там лежать поранені, благають про допомогу, а поруч з ними ходять бездушні стримери і знімають відосики на мобілки... Чума на ваш дім!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: теракт путін Москва

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