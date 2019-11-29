Внаслідок нападу на Лондонському мосту двоє перехожих загинули, трьох поранено



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Напад на мосту розслідується як теракт

Всі постраждалі є цивільними

У результаті нападу на Лондонському мосту загинули двоє осіб, троє отримали поранення.

Про це повідомила комісар поліції Лондона Крессіда Дік, пише The Guardian.

За її словами, всі постраждалі є цивільними.

Комісар поліції подякувала перехожим, які, проявивши «надзвичайну сміливість», допомогли знешкодити зловмисника.

Раніше стало відомо, що один з постраждалих в результаті теракту на Лондонському мосту в Британії помер в лікарні від отриманих поранень.

29 листопада поліція оточила Лондонський міст в зв’язку з повідомленнями про напад з ножем і стрілянину. Згодом поліцейські повідомили про затримання одного підозрюваного і поранення декількох осіб.

Також у поліції підтвердили, що силовики застрелили нападника.

Представник поліції Лондона підтвердив, що підозрюваного було убито під час спецоперації. За його словами, на ньому був надітий фальшивий пояс смертника.

Як відомо, менше, ніж за тиждень, 3-4 грудня, у Лондоні відбудеться саміт НАТО.