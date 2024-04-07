Вночі безпілотники атакували Білгородську область: виникли пожежі

Внаслідок атаки на Білгородську область жертв немає

У ніч проти 7 квітня у Білгородські області пролунали вибухи, виникла пожежа. Нібито це сталося через атаку безпілотників. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

«У селищі Ленінський Шебекинського міського округу внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння», – написав губернатор.

В'ячеслав Гладков повідомляє, що жертв немає та зазначає, що атаку нібито здійснили Збройні сили України.

«Село Дроновка Грайворонського міського округу зазнало атаки ЗСУ за допомогою FPV-дронів. В результаті 4 атак повністю згоріли два автомобілі. Також пошкоджено лінію газопередачі», – повідомив політик.

Нагадаємо, що 6 квітня, зранку у Білгороді та області була оголошена ракетна небезпека.

Російський паблік написав, що у декількох будинках в Білгороді було вибито вікна.

До слова, 6 квітня, в місті Орськ Оренбурзької області РФ стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Вода стала стрімко надходить у місто. Мер Орська Василь Козупиця повідомив, що прорив дамби стався в районі вулиці Борисоглібського в Орську і тепер вода стрімко надходить у місто.