В російському Орську стався повторний прорив дамби (фото, відео)

Селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця перебувають під загрозою затоплення

Сьогодні, 6 квітня, в місті Орськ Оренбурзької області РФ стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Вода стала стрімко надходить у місто. Про це повідомляють російські пабліки.

Мер Орська Василь Козупиця повідомив, що прорив дамби стався в районі вулиці Борисоглібського в Орську і тепер вода стрімко надходить у місто.

Селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця перебувають під загрозою затоплення, повідомляє МНС РФ.

Російські пабліки зазначили, що групу рятувальників із 50 осіб направлено в Орськ, де сталася масштабна повінь після прориву дамби.

Нагадаємо, що унаслідок учорашнього прориву дамби в російському місті Орськ загинули вже двоє місцевих мешканців.

Напередодні на річці Урал різко піднявся рівень води, що призвело до підтоплення десятків будинків та пошкодження дамби у двох місцях. Адміністрація міста оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації.

Зазначимо, що вчора в місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. У мережі з`явилося відео моменту прориву дамби.