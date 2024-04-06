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В російському Орську стався повторний прорив дамби (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
В російському Орську стався повторний прорив дамби (фото, відео)
фото: ВВС News

Селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця перебувають під загрозою затоплення

Сьогодні, 6 квітня, в місті Орськ Оренбурзької області РФ стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. Вода стала стрімко надходить у місто. Про це повідомляють російські пабліки.

Мер Орська Василь Козупиця повідомив, що прорив дамби стався в районі вулиці Борисоглібського в Орську і тепер вода стрімко надходить у місто.

Селища Будівельників, Нікель, Лісоторговий і Борисоглібська вулиця перебувають під загрозою затоплення, повідомляє МНС РФ.

В російському Орську стався повторний прорив дамби (фото, відео) фото 1

Російські пабліки зазначили, що групу рятувальників із 50 осіб направлено в Орськ, де сталася масштабна повінь після прориву дамби.

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Нагадаємо, що унаслідок учорашнього прориву дамби в російському місті Орськ загинули вже двоє місцевих мешканців. 

Напередодні на річці Урал різко піднявся рівень води, що призвело до підтоплення десятків будинків та пошкодження дамби у двох місцях. Адміністрація міста оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації.

Зазначимо, що вчора в місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. У мережі з`явилося відео моменту прориву дамби.

Теги: росія вода евакуація росіяни

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