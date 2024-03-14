На Вінничині дрон влучив в будинок: є поранені

Унаслідок атаки поранення отримали троє людей

Увечері 14 березня ворожий дрон влучив у будинок у Вінницькій області. Унаслідок атаки поранення отримали троє людей. Про це повідомляє глава Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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«У Вінницькій області є влучання БпЛА у житловий будинок. Троє людей госпіталізовано. На місці працюють відповідні служби», – повідомив Борзов.

Глава адміністрації закликав людей перебувати у безпечних місцях до відбою, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА)

Також окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю. Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються.

Зокрема у Харкові впав ворожий «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За словами Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті. Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.