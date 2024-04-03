Білгород опинився в рейтингу найкомфортніших міст Росії

У рейтингу комфортних малих міст є також білгородські Шебекіно й Грайворон

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ опублікувало рейтинг російських міст за шкалою комфорту: четверту позицію серед міст не-мільйонників несподівано посів Білгород, який регулярно обстрілюється. Про це повідомляє «Новая газета».

На перших трьох позиціях у рейтингу – підмосковні Митищі, міський округ Хімки та Ярославль, Білгород – одразу за ними, далі Тюмень і Грозний.

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ опублікувало рейтинг російських міст за шкалою комфорту фото: Telegram/«Новая газета»

У рейтингу комфортних малих міст є також білгородські міста Шебекіно й Грайворон.

Нагадаємо, Білгород 1 квітня потрапив під обстріл. У місті спалахнули приватні будинки та автомобілі.

До слова, 31 березня Білгородська область РФ нібито зазнала обстрілу. В одному з житлових будинків почалася пожежа.

Як повідомлялося, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.