Російські удари по енергетиці триватимуть - ISW

Удари вивели ДніпроГЕС з ладу, і її ремонт, ймовірно, займе деякий час

Російські удари взимку 2023−2024 рр., були спрямовані переважно на підприємства української оборонно-промислової бази

Росія, швидше за все, має на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі України під час наступних масованих атак, зокрема для того, аби скористатися затримками в наданні західної допомоги, які суттєво обмежать можливості української ППО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Крім того, за даними аналітиків, російські удари по українських енергетичних об'єктах мають на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал.

ISW пише, що російські удари взимку 2023−2024 рр., були спрямовані переважно на підприємства української оборонно-промислової бази (ОПБ), а удари по енергетиці, ймовірно, мають на меті зруйнувати енергетичну мережу, аби зупинити зусилля України зі швидкого розширення ОПБ.

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Зазначається, що раніше російські війська значно погіршили українські можливості виробництва електроенергії: окупували Запорізьку АЕС у березні 2022 року, захопили Каховську ГЕС у лютому 2022 року та підірвали її у червні 2023 року. Тепер до цього переліку додалося й значне пошкодження Дніпровської ГЕС.

За даними аналітиків, удари вивели ДніпроГЕС з ладу, і її ремонт, ймовірно, займе деякий час.

Повідомляється, що російські атаки можуть також підтримати зусилля Росії, спрямовані на внутрішню нестабільність в Україні, оскільки Кремль прагне підірвати внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду.

Також аналітики вважають, що ймовірна наступальна операція російських військ для захоплення Харкова, матиме серйозні проблеми як для російських сил, відповідальних за її проведення, так і для загальної російської кампанії в Україні. Наразі ознак підготовки такої операції військами агресора відсутні.

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Нагадаємо, греблею ДніпроГЕС, яка постраждала в п'ятницю від ракетних обстрілів, відкрито рух для легкових автомобілів.

До слова, Велика Британія надасть новий військовий пакет допомоги вартістю 60 млн фунтів стерлінгів (близько $75,5 млн). Сюди ввійдуть розвідувальні безпілотники та забезпечення систем ППО.