Теракт у «Крокусі»: Кремль роздав вказівки пропагандистам

Співробітники пропутінських ЗМІ розповіли, як влада наказала їм висвітлювати стрілянину в Підмосков'ї

Кремль розіслав методички державним і лояльним до Путіна ЗМІ Росії, щоб ті у своїх повідомленнях про теракт у підмосковному «Крокус Сіті Холі» говорили про можливий «український слід». Про це розповіли співробітник одного з державних російських ЗМІ, а також ще один працівник неназваного прокремлівського видання в коментарі опозиційному медіа «Медуза».

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Інформацію про нібито «український слід» у справі про теракт у «Крокусі» розповсюдила Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) сьогодні вранці. Відомство заявило, що після скоєння злочину четверо підозрюваних нібито «збиралися перейти російсько-український кордон і мали відповідні контакти на українській стороні». Російська спецслужба стверджує, ніби затримала їх в ніч на 23 березня у Брянській області на шляху до кордону.

Цю версію швидко підхопили пропагандисти. Так, Маргарита Симоньян заявила, що вже й без результатів слідства знає, що в теракті у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» «винна Україна».

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Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. Нині, за словами пропагандистки Симоньян, відомо вже про 143 загиблих.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України заперечує інформацію ФСБ про те, що нібито підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Хол» хотіли втекти в Україну.