Газ другий рік занепадає, нафта відновлюється. Поточні санкційні втрати Росії

Експорт російської нафти відновлюється, незважаючи на санкції

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

•1•

Прибуток «Газпрому» падає другий рік поспіль.

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Чистий прибуток російського ПАТ «Газпром» за підсумками 2023 року зменшився до 695,57 млрд рублів.

За даними звітності російського газового монополіста, прибуток «Газпрому» падає другий рік підряд – у 2022 році він становив 747,25 млрд рублів після рекордного показника на рівні 2,68 трильйона рублів у 2021 році.

Виторг «Газпрому» минулого року впав ще більше – відразу на 30%: до 5,62 трлн рублів з 7,98 трлн рублів у 2022 році.

•2•

Росія постачає нафту до Північної Кореї.

Цього місяця щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вийшли з нафтопродуктами з Східного порту на Далекому Сході росії.

Ці поставки, що розпочалися 7 березня, стали першими документально підтвердженими прямими морськими поставками з росії з тих пір, як Рада Безпеки ООН – зі схвалення Москви – запровадила суворе обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на випробування Пхеньяном ядерної зброї.

«Ці постачання нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі колапсу», – заявив колишній координатор групи ООН, яка стежить за дотриманням санкцій щодо Північної Кореї, Х'ю Гріффітс.

Задокументовані постачання нафти з порту Східний могли становити 125 тисяч барелів нафтопродуктів – чверть дозволеної річної квоти – протягом кількох тижнів.

•3•

Експорт російської нафти відновлюється, незважаючи на санкції.

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Російський морський експорт сирої нафти компенсував приблизно половину втрат попереднього тижня, хоча з’являється все більше доказів того, що санкції нарешті починають гальмувати ланцюг постачання нафти з Москви.

Жодне з суден, визначених Міністерством фінансів США як такі, що перевозять нафту, що порушує обмеження цін Великої сімки, не завантажувало вантаж відтоді, як воно було додано до списку санкційних суден. Багато з них перемістилися до Чорного моря, де вони зникли з екранів відстеження. Інші стоять на якорі біля портів на балтійському та тихоокеанському узбережжі росії.

Тим не менш, на даний момент загальні потоки сирої нафти не зменшилися в будь-якому значному масштабі, при цьому поставки за тиждень до 24 березня зросли приблизно на 360 тисяч барелів на день.

З тіньовим флотом танкерів, готових перевозити російську нафту, що нараховує щонайменше 600 суден, все ще є багато кораблів, щоб підтримувати потік нафти.

Відновлення поставок допомогло збільшити прибутки Москви від нафти.

Валова вартість експорту сирої нафти компенсувала приблизно половину падіння попереднього тижня, підвищившись до 1,68 мільярда доларів США за сім днів до 24 березня з 1,48 мільярда доларів США за період до 17 березня.

Середній дохід за чотири тижні також зріс приблизно на 15 мільйонів доларів США до 1,62 мільярда доларів на тиждень.

Більшість запасів російської сирої нафти Sokol, які накопичилися після того, як індійські нафтопереробники відхилили її, наразі вивантажено. Близько 8,4 мільйона барелів було доставлено на заводи у Китаї, з яких приблизно 3,5 мільйона барелів зрештою повернулися до Індії. До Пакистану доставили один вантаж.

Це залишає приблизно 5,5 мільйона барелів, які ще потрібно вивантажити, приблизно половина з яких також повертається до Індії.

Усі вантажі Sokol, завантажені цього місяця, відправилися безпосередньо до Китаю.

•4•

Російський «Газпром» здійснив відправку першого танкера із ЗПГ до Іспанії із заводу, розташованого поруч із КС «Портова» у Ленінградській області.

СПГ, що використовується, не підпадає під європейські санкції і був доставлений в іспанський порт Уельва.

Обсяг російських газових поставок до Європи минулого року оцінюється приблизно у 28 млрд куб м, тоді як у попередньому році цей показник був значно вищим і становив 64 млрд куб. м.

Зменшується обсяг трубопровідних постачань, проте постачання ЗПГ з росії до країн ЄС наростає.

Мадрид минулого року став найбільшим імпортером російського газу.

•5•

США ввели санкції проти компаній на крипторинку, які допомагали рф обходити обмеження.

Американський Мінфін запровадив санкції проти півтора десятка організацій та осіб у росії та інших країнах, які допомагали Кремлю проводити незаконні фінансові операції на крипторинках та обходити раніше введені обмеження.

Так, обмеження запровадили проти російських компаній, відомих під назвами B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Atomaiz тощо. Крім того, до списку внесені компанії в інших країнах, зокрема, Tokentrust Holdings Ltd. (Кіпр), Bitfingroup OÜ (Естонія), Crypto Explorer (ОАЕ).

При цьому щонайменше п’ять організацій контролюються особами, проти яких уже були введені санкції США раніше.

• 6•

У Європі почали масове блокування постачання автомобілів в обхід санкцій.

Польща та країни Балтії перестали вільно пропускати до Євразійського союзу автомобілі дорожчі за 50 тисяч євро або з двигуном понад 1,9 літра.

Постачання таких машин заборонено санкціями, і тепер для їх вивезення потрібен письмовий дозвіл виробника.

Польські митники не дозволяють ввезення дорогих автомобілів та автомобілів з двигуном від 2 літрів до Білорусі та транзитом через неї до інших країн Євразійського економічного союзу – Вірменії, Киргизстану та Казахстану.

Польські митники тепер вимагають документи від виробника з дозволом вивезти автомобіль з Євросоюзу та підтвердженням, що кінцевий одержувач автомобіля знаходиться за межами росії і вивезення автомобіля не порушуватиме санкції.

•7•

Греція зацікавлена у купівлі ЗПГ із Канади.

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Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс висловив зацікавленість у купівлі зрідженого природного газу з Канади під час свого візиту до цієї країни.

Міцотакіс зазначив, що Греція є ключовим транзитним пунктом для постачання ЗПГ до низки європейських країн і має можливість забезпечувати газом не лише себе, а й сусідні держави.

В Афін є термінали для приймання ЗПГ, а також вона отримує газ трубопроводами з Азербайджану та росії.

•8•

У Бельгії провели обшуки у рамках розслідування справи про імпорт російських алмазів після введення санкцій.

У ході слідчих заходів було затримано чотирьох чоловіків віком 41, 43, 47 та 64 років, вилучено документи на цифрових та паперових носіях.

•9•

Індійські нафтопереробники купують більше американської нафти через посилення санкцій проти росії.