У Ростові сталася пожежа на зерновому терміналі (відео)

Під час пожежі пролунали сильні вибухи

У Ростові місцеві жителі сьогодні, 3 квітня, увечері почули кілька вибухів. Вони пролунали під час сильної пожежі у місті. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За інформацією каналу, пожежа нібито розпочалася біля зернового термінала. Водночас російське МНС пише про те, що «загорівся ангар». Дим видно у різних частинах міста.

Як повідомляють рятувальні служби, площа загоряння становить 1 тис. кв. м. Згодом пожежу локалізували. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, на енергопідстанції в Подольську Московської області стався вибух.

До слова, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.