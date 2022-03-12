Легендарний сирійський ворог росіян прямує до України (фото)

Сирієць Сухейль Мухаммед Хамуд – один із найвідоміших та найуспішніших операторів протитанкових установок

Відомий сирієць Сухейл Мухаммад, який отримав прізвисько Абу Аль-Tow, на честь американського протитанкового ракетного комплексу TOW, за допомогою яких він особисто знищив у Сирії 146 російських і асадовських танків і літаків, теж прямує в Україну. Сирійський повстанець хоче приєднатися до української армії у боротьбі проти РФ. Про це боєць написав у Twitter ще 25 лютого.

скріншот із твіттер

«Для мене немає різниці де знищувати російську бронетехніку, будь це в Сирії або в Україні. Ці танки влаштували бійню проти моїх українських братів і сестер, і, коли вони закінчать, вони продовжать вбивати моїх сирійських братів і сестер», – заявив він.

«Як боєць з досвідом використання різноманітних протитанкових засобів, я можу знищити будь-яку мету, яка попадеться мені на очі, і я обіцяю українському народу свою повну підтримку в їх боротьбі за свободу. Я також обіцяю російським військам, які здійснюють агресію проти народу України – вони не побачать від мене ніякої пощади, тільки гори російських танків і бронетехніки, як тільки я потраплю в Україну», – наголосив сирієць.

Як відомо, Абу TOW боровся у Сирії на боці кількох повстанських угруповань проти режиму Асада, а також проти Джебхат-ан-Нусри. Відомий 130 підтвердженими влученнями в різні цілі. Його називають «людиною, яка варта сотні Javelin».

Як повідомлялося, захищати Україну від російських окупантів їдуть уже близько 20 тисяч іноземних добровольців. Кулеба назвав це безпрецедентною мобілізацією іноземців. Так, до України їдуть добровольців з 52 країн світу.

Також Міністерство закордонних справ закликало українців, які перебувають за кордоном, виходити на мітинги на підтримку вступу України до Європейського Союзу.