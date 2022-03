Pink Floyd заборонив росіянам та білорусам слухати їхню музику

Відсьогодні уся музика відомого британського гурту Pink Floyd стане недоступною для росіян та білорусів. Про це йдеться у Твіттері гурту.

Так музиканти підтримали Україну у війні з Росією.

«Щоб підтримати весь світ у суворому засудженні вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd, починаючи з 1987 року, і всі сольні записи Девіда Гілмора (гітарист, вокаліст і автор пісень рок-групи, – ред.) відсьогодні видаляються з усіх провайдерів цифрової музики в Росії та Білорусі», – йдеться в повідомленні.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u