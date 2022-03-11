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    Pink Floyd заборонив росіянам та білорусам слухати їхню музику

    Pink Floyd заборонив росіянам та білорусам слухати їхню музику - Pink Floyd заборонив росіянам та білорусам слухати їхню музику
    Pink Floyd заборонив росіянам та білорусам слухати їхню музику
    фото з відкритих джерел

    Британські музиканти підтримали України на тлі війни з Росією

    Відсьогодні уся музика відомого британського гурту Pink Floyd стане недоступною для росіян та білорусів. Про це йдеться у Твіттері гурту.

    Так музиканти підтримали Україну у війні з Росією.

    «Щоб підтримати весь світ у суворому засудженні вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd, починаючи з 1987 року, і всі сольні записи Девіда Гілмора (гітарист, вокаліст і автор пісень рок-групи, – ред.) відсьогодні видаляються з усіх провайдерів цифрової музики в Росії та Білорусі», – йдеться в повідомленні.

    До слова, український співак Макс Барських записав відеозвернення, у якому повідомив, що забороняє використовувати свою музику в Росії.

    Нагадаємо, відомі росіяни теж засуджують злочини Путіна в Україні.

    Теги: Білорусь Росія музика Twitter співак
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    Pink Floyd заборонив росіянам та білорусам слухати їхню музику