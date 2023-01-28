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Російський генерал заявив, що армія РФ не в змозі проводити наступальні операції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський генерал заявив, що армія РФ не в змозі проводити наступальні операції
Російський генерал сказав правду про війну, яку розв'язала Росія
фото з відкритих джерел

Руцький назвав спеціальну воєнну операцію трагедією для Росії

Російський генерал-майор Олександр Руцький заявив, що «армія Росії не в змозі проводити оперативно-стратегічні наступальні операції». Про це він сказав у одному з ефірів.

«22 роки збройними силами командують взагалі некомпетентні люди. Що може трапитися зі збройними силами? Ось, будь ласка. Ось вони, наслідки», – сказав генерал.

За словами Руцького, ані міністр оборони Росії, ані п’ять його заступників не служили в армії.

«Тому що стосується спеціальної воєнної операції – це трагедія для нашої країни. Бо гинуть люди, безглуздо гинуть. Хоча вивіска й лозунг – захищають Росію. Де вони захищають Росію? Заради чого помирають?» – видав генерал.

Нагадаємо, американський дослідницький центр RAND Сorporation опублікував доповідь під назвою «Як уникнути довгої війни» між Росією та Україною, і вважає, що жодна з країн не досягне «абсолютної перемоги» над іншою. Аналітики наголошують, що Україна не націлена на цю абсолютну перемогу, оскільки хоче лише повернути свої території, не знищуючи Росію.

Раніше Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення. 

Данілов підкреслив, що в Росії вже розуміють, що вони стратегічно програли війну, і їхні шанси перемогти Україну дорівнюють нулю.

Також Данілов заявив, що немає ніяких застережень для ЗСУ щодо завдання ударів по РФ.

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Теги: трагедія міністр армія путін Україна наступ

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