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Окупанти вирили на Запоріжжі окоп завдовжки понад 70 км: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вирили на Запоріжжі окоп завдовжки понад 70 км: супутникові знімки
Вирита росіянами траншея, яка є частиною лінії оборони окупантів у Запорізькій області, лютий 2023 року
Фото: скріншот відео пропагандистів

Рити траншею окупанти почали одночасно з двох напрямків

Російські загарбники, очікуючи контрнаступ Сил оборони України, риють окопи на окупованих територіях. Одна з ліній оборони росіян на окупованій території Запорізької області безперервно простягається на відстань у понад 70 км. Про це свідчать супутникові знімки Sentinel-2, передає Центр журналістських розслідувань.

На супутникових знімках видно, що крайні точки російського укріпрайону на заході розташовується на околицях селища Семенівка. Це приблизно 9 км від центру Мелітополя.

На сході крайня точка зведених фортифікаційних споруд російських військ розташовується у полі за межами селища Маринівка Приморського району. Аналіз супутникових даних вказує, що будівництво цієї лінії оборони стартувало в перших числах вересня 2022 року.

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Рити траншею окупанти почали одночасно з двох напрямків і станом на 18 жовтня окоп вже був готовий. Його безперервна довжина сягає 70 кілометрів.

Журналісти порівняли, що довжина цієї лінії оборони у 70 км – це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 кілометрів) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу.

Також міністр Резніков пояснив, чи буде достатньо для контрнаступу зброї, яку передають Україні партнери.

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки
Теги: окупанти Запоріжжя війна

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