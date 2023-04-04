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Нічна атака дронами: стали відомі нові деталі удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака дронами: стали відомі нові деталі удару
До ранку рятувальники ліквідували загорання
фото ілюстративне

Є влучанням ворожого дрона по одному з підприємств на Одещині

У ніч на 4 квітня сили протиповітряної оборони знищили в небі Одещини 13 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136. Над Миколаївщиною було збито один ворожий безпілотник. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вночі російські окупанти тероризували Україну з південного напрямку за допомогою іранських безпілотників типу Shahed-136/131.

Всього зафіксовано до 17 пусків ударних дронів, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» вдалося знищити 14 «Шахедів».

Нагадаємо, що в ніч на 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи, після чого в місті та області було оголошено повітряну тривогу. Російські загарбники атакували Одесу та Одеський район дронами-камікадзе.

Триває 405-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

 

Теги: вибух безпілотник окупанти війна Одещина

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