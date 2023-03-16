Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці

У росіян знову ніч не задалась. І знову в районі Бєлгорода було гучно і трапилась «бавовна»

Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков вночі 16 березня заявив, що протиповітряна оборона збила над Бєлгородом дві ракети. Тим часом одну з вулиць, де начебто впала збита ракета, перекрили. Про це повідомляють В’ячеслав Гладков та місцевий Telegram-канал.

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За попередніми даними російської влади, постраждалих немає. Наслідки уточнюють оперативні служби, зазначив Гладков. У мережі опублікували відео, на якому чутно гучний вибух. За словами одного з мешканців міста, після сильного вибуху поблизу ТЕЦ в районі залізничного вокзалу ненадовго здійнявся дим.

Згодом у місцевому Telegram-каналі повідомили, що один з уламків від збитої ракети впав на вулиці Вокзальній. На відео, яке опублікували жителі, видно, як на місці працюють поліцейські та рятувальники. Вулицю місцева влада перекрила.

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Увечері 14 березня губернатор Бєлгородської області повідомив про збиття над регіоном трьох ракет. За словами російського чиновника, уламки впали в житловий сектор.

Впродовж ночі проти 28 лютого одразу кілька БПЛА (безпілотних літальних апаратів) було помічено в Бєлгороді. Один з них потрапив у кадр місцевого пабліка, відео з якого розповсюджує український телеграм-канал «Новини Збройних сил».