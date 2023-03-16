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Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
фото: з відкритих джерел

У росіян знову ніч не задалась. І знову в районі Бєлгорода було гучно і трапилась «бавовна»

 Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков вночі 16 березня заявив, що протиповітряна оборона збила над Бєлгородом дві ракети. Тим часом одну з вулиць, де начебто впала збита ракета, перекрили. Про це повідомляють В’ячеслав Гладков та місцевий Telegram-канал.

За попередніми даними російської влади, постраждалих немає. Наслідки уточнюють оперативні служби, зазначив Гладков. У мережі опублікували відео, на якому чутно гучний вибух. За словами одного з мешканців міста, після сильного вибуху поблизу ТЕЦ в районі залізничного вокзалу ненадовго здійнявся дим.

Згодом у місцевому Telegram-каналі повідомили, що один з уламків від збитої ракети впав на вулиці Вокзальній. На відео, яке опублікували жителі, видно, як на місці працюють поліцейські та рятувальники. Вулицю  місцева влада перекрила. 

Увечері 14 березня губернатор Бєлгородської області повідомив про збиття над регіоном трьох ракет. За словами російського чиновника, уламки впали в житловий сектор.

Впродовж ночі проти 28 лютого одразу кілька БПЛА (безпілотних літальних апаратів) було помічено в Бєлгороді. Один з  них потрапив у кадр місцевого пабліка, відео з якого розповсюджує український телеграм-канал «Новини Збройних сил».

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Теги: вибух ракета Telegram рятувальники росія влада відео

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