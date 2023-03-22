Як витягали людей з-під завалів. Моторошне відео із Запоріжжя
Росія в черговий раз здійснила цинічний ракетний обстріл українського міста
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький показав відео пошуково-рятувальної операції у Запоріжжі, куди сьогодні прилетіли російські ракети.
«Росія в черговий раз здійснила цинічний ракетний обстріл міста. Два дев'ятиповерхові будинки зруйновані, є загиблі та постраждалі, з-поміж яких і діти», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу потерпілим. Інспектори допомагали деблокувати людей з-під завалів, першочергово надавали домедичну допомогу важкопораненим, евакуйовували зі зруйнованих помешкань людей та супроводжували у безпечне місце, оскільки існувала небезпека повторного удару.
Наразі екіпажі патрульних охороняють місце події та регулюють дорожній рух на ускладнених ділянках.
Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі, Внаслідок атаки постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.
Попередньо, російські терористи, ймовірно, били по багатоповерхівці у Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».
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