Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як витягали людей з-під завалів. Моторошне відео із Запоріжжя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як витягали людей з-під завалів. Моторошне відео із Запоріжжя
фото: скрін із відео

Росія в черговий раз здійснила цинічний ракетний обстріл українського міста

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький показав відео пошуково-рятувальної операції у Запоріжжі, куди сьогодні прилетіли російські ракети.

«Росія в черговий раз здійснила цинічний ракетний обстріл міста. Два дев'ятиповерхові будинки зруйновані, є загиблі та постраждалі, з-поміж яких і діти», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу потерпілим. Інспектори допомагали деблокувати людей з-під завалів, першочергово надавали домедичну допомогу важкопораненим, евакуйовували зі зруйнованих помешкань людей та супроводжували у безпечне місце, оскільки існувала небезпека повторного удару.

Наразі екіпажі патрульних охороняють місце події та регулюють дорожній рух на ускладнених ділянках.

Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі, Внаслідок атаки постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.

Попередньо, російські терористи, ймовірно, били по багатоповерхівці у Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».

Читайте також: Ракетний удар по Запоріжжю. Мер міста про рятувальну операцію і ймовірність евакуації
Теги: Запоріжжя ракета війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)
Сьогодні, 21:03
Атака на Запоріжжя: стало відомо, чим били окупанти
Атака на Запоріжжя: стало відомо, чим били окупанти
Сьогодні, 16:09
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор
Сьогодні, 14:55

Події в Україні

Влада Запоріжжя назвала суму, яку щомісячно отримуватимуть мешканці, що втратили житло
Влада Запоріжжя назвала суму, яку щомісячно отримуватимуть мешканці, що втратили житло
Як витягали людей з-під завалів. Моторошне відео із Запоріжжя
Як витягали людей з-під завалів. Моторошне відео із Запоріжжя
Атаки на Київщину та Запоріжжя, ексглава Фонду держмайна крав гроші: Головне за 22 березня
Атаки на Київщину та Запоріжжя, ексглава Фонду держмайна крав гроші: Головне за 22 березня
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: що відомо про постраждалих (фото)
Під Бахмутом загинув рідний брат депутата від «Батьківщини»
Під Бахмутом загинув рідний брат депутата від «Батьківщини»
Ворог наступає на Авдіївку та Мар’їнку: тривають запеклі бої
Ворог наступає на Авдіївку та Мар’їнку: тривають запеклі бої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Росію сколихнув сильний землетрус
19K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
13K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
9026
Росія запустила «Сармат» у бік Вашингтона (відео)
8727
Російські винищувачі піднімалися у небо: в Україні лунала повітряна тривога (мапа)
7087
22 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту