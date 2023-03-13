Росіяни вирубують заповідні ліси в Москві, щоб встановити системи ППО (фото)

На Лосиному острові та на полях Тимірязівської сільгоспакадемії вже розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400

Відразу в кількох районах Москви після Нового року почалися активні вирубки лісу. Майданчики готують для потреб Міноборони, зокрема встановлення ППО. Про це повідомляє The Insider.

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«На Лосиному острові та на дослідних полях Тимірязівської сільгоспакадемії вже розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400. У районі Печатники вирубали близько 100 га лісу в охоронній зоні музею-заповідника Коломенське. Жителі побоюються, що тепер знаменита церква Вознесіння може втратити статус об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А військові експерти попереджають, що розміщення військових об'єктів біля багатоповерхівок загрожує жителям», – зазначає видання.

Співробітник патрульно-постової служби заявив, що це «для захисту Москви».

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На дослідних полях чотири пускові установки перебувають у робочому положенні. Також на майданчику розгорнуто багатофункціональну РЛС 92Н6Е, вона виявляє та супроводжує повітряні цілі. Спочатку її встановили на колісному шасі, а наприкінці лютого – на пересувній вежі 40В6М заввишки близько 25 метрів. У центрі майданчика – всевисотна РЛС 96Л6Е, призначена для вимірювання координат аеродинамічних цілей: літаків, гелікоптерів, БПЛА та ракет. Між двома вежами – цистерни з паливом.

На полях обладнання розпочали ще 31 грудня. Водночас відповідної інформації не було на жодному з державних порталів, був обов'язковий для будівництва інформаційний щит, а на запити мешканці району отримували відписки. Майданчик підготували менш як за два тижні. На місці дослідних полів не було суцільного лісу, тому ґрунт просто вирівняли та залили асфальтом, пише The Insider.

«Ще одним майданчиком для розміщення ППО стала територія парку-заповідника «Лосиний острів» у Богородському районі на північному сході Москви. Фото ЗРК С-400 наприкінці січня зробили мешканці будинків ЖК «Лосиний острів» на Погонному проїзді. Вікна північної сторони житлового комплексу виходять на військовий об'єкт. Відстань від ППО до житлових багатоповерхівок – близько 200 метрів», – йдеться в повідомленні.

За даними видання, найбільших збитків для екології, як і найактивніші обговорення, викликало будівництво в мікрорайоні Кур'яново (входить до району Печатники) на південному сході Москви. Там для потреб військових в умовах найсуворішої таємності було знищено величезний лісовий масив на лівому березі Москви-ріки, прямо навпроти садиби Коломенське.

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Як дізнався The Insider, майданчик для потреб Міноборони займе 5 гектарів і перебуватиме у південній частині колишньої лісосмуги. Решту території, судячи з креслень робітників, займуть «виробничі майданчики» для таких компаній, як «Гормост», «Мослифт», ОЕК, «Мосводосток», «Автодор ЮВАО», «Москоллектор» та інших.

Нагадаємо, що в Москві на Рубльовці розгортають системи ППО. Більш того, Міноборони РФ також встановило на даху своєї будівлі ППО.