Росія планує провести псевдовибори на окупованих територіях

Окупанти хочуть провести голосування восени

На лівобережній частині Херсонщини, що наразі під окупацією, колаборанти готуються до участі у фейкових виборах, які Росія планує провести тут восени 2023 року. Про це розповів речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що наразі до російського держреєстру внесли регіональні відділення лише трьох партій з юридичними адресами в «столицях нових територій» – Мелітополі та Генічеську: «Єдиної росії», КПРФ та ЛДПР.

«Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо в кількох «регіоналках» очільників десантували з Росії та окупованого Криму», – зазначив речник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перед цим міський голова Мелітополя Іван Федоров також повідомляв, що росіяни планують провести так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема в Мелітополі.

Нагадаємо, триває 404-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу тут було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.