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Путін розкрив деталі контактів Росії з Маском стосовно супутникового зв'язку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін розкрив деталі контактів Росії з Маском стосовно супутникового зв'язку
Путін заявив про контакти з Ілоном Маском
скриншот з відео

Очільник Кремля назвав американського мільярдера генієм

Росія підтримує тісні контакти зі Сполученими Штатами у космічній галузі, зокрема з американським підприємцем Ілоном Маском. За словами російського диктатора Володимира Путіна, йдеться про питання розвитку супутникових систем на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви диктатора.

Путін заявив, що Москва перебуває в тісному контакті з американською стороною щодо розвитку низькоорбітальних супутникових угруповань. Зокрема, він згадав Ілона Маска, якого назвав «геніальною людиною».

Водночас російський диктатор не уточнив, у якому саме форматі відбуваються контакти з американським мільярдером та чи передбачають вони безпосередню співпрацю у створенні супутникових систем.

Окремо очільник Кремля розповів про розробку російського аналога Starlink. За його словами, Росія пишається тим, що розпочала роботу над власною системою супутникового зв'язку, яка має стати альтернативою американській технології. Зокрема, Путін згадав російський проєкт «Рассвет». Водночас він визнав, що наразі це лише перші кроки Росії у відповідній сфері.

Варто нагадати, що після переговорів у Осло 20 жовтня Україні вдалося врегулювати два з трьох проблемних питань у співпраці зі США. Американська сторона відновила обмін розвідданими та зняла обмеження на використання супутникового зв'язку під час руху на високих швидкостях.

За словами Зеленського, питання відновлення повноцінної роботи Starlink вдалося врегулювати після переговорів делегацій України, США та європейських партнерів.

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Теги: Ілон Маск росія війна путін космос

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