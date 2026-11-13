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Норвегія заборонила в'їзд російським та білоруським спортсменам

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Норвегія заборонила в'їзд російським та білоруським спортсменам
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Російським спортсменам загрожує видворення з Норвегії

Уряд Норвегії заявив, що буде видворяти російських та білоруських професійних спортсменів, якщо вони спробують в'їхати до країни для участі у змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

«Оскільки Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну, уряд не хоче, щоб російські та білоруські професійні спортсмени і персонал, що їх супроводжує, могли приїжджати до Норвегії для участі в міжнародних спортивних змаганнях», – заявила міністр культури та рівності Норвегії Любна Джаффері.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набудуть чинності з 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії..

Як повідомлялося, Канада не видаватиме візи російським хокеїстам для участі в Чемпіонаті світу.

Окрім того, канадські урядовці унеможливили використання росіянами «запасного плану». Хокеїсти, які мають візи або вже перебувають на території Канади також не зможуть взяти участь в турнірі. Зокрема, під нейтральним прапором.

Повернення російських хокеїстів на молодіжний Чемпіонат світу стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. Як наслідок, збірну Норвегії U-20 відправили в Дивізіон IA.

Росіян відправили в групу B турніру. Там суперниками російської молодіжки мали стати збірні Чехії, Канади, Швейцарії та Латвії. Водночас низка команд заявила, що не збирається виходити на лід проти Росії U-20. Молодіжний Чемпіонат світу розпочнеться 26 грудня. Турнір приймуть канадські Едмонтон і Ред-Дір.

Теги: Норвегія спорт росія Білорусь

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