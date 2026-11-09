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Військова присутність Росії в Балтійському морі досягла піку – Sky News

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Військова присутність Росії в Балтійському морі досягла піку – Sky News
Військові кораблі НАТО посилили патрулювання Балтійського моря на тлі активності російського флоту
Фото: Sky News

Командувач ВМС Фінляндії заявив, що російський флот може втрачати можливості для подальшого нарощування сил, тоді як НАТО посилює патрулювання регіону

Російська військова присутність у Балтійському морі, ймовірно, досягла максимально можливого рівня в умовах мирного часу. Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою, але стабільною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Таку оцінку висловив командувач Військово-морських сил Фінляндії контрадмірал Туомас Тійлікайнен. За його словами, російські військові кораблі постійно відстежують діяльність фінського флоту та Північноатлантичного альянсу.

«Вони стежать за тим, що робимо ми, що робить НАТО, і нам, звичайно, потрібно уважно стежити за їхніми діями», – зазначив контрадмірал.

Водночас Тійлікайнен наголосив, що наразі немає потреби в подальшому загостренні ситуації. На його думку, Москва або не бачить необхідності збільшувати військову присутність у регіоні, або вже досягла межі своїх можливостей.

За інформацією представника НАТО, на кожен російський військовий корабель у Балтійському морі зазвичай припадає щонайменше три кораблі Альянсу. Нині це співвідношення оцінюють приблизно як чотири до одного.

Військові також зазначають, що інтенсивне патрулювання створює додаткове навантаження на російські кораблі, значна частина яких потребує технічного обслуговування. Протягом останніх шести місяців активність російського флоту дещо скоротилася через проблеми з ремонтом та боєготовністю.

Для захисту підводної інфраструктури НАТО проводить операцію Baltic Sentry, започатковану в січні 2025 року після низки інцидентів із пошкодженням кабелів зв'язку та ліній електропередачі.

До місії також долучилися американські морські піхотинці. Вони проводили розвідувальні операції на фінському острові Уте, використовуючи спеціалізоване обладнання для спостереження за морською акваторією.

За оцінками представників Альянсу, посилення контролю за Балтійським морем змусило Росію частіше залучати військові кораблі для супроводу суден так званого тіньового флоту.

Водночас командувач фінських ВМС вважає однією з найбільших загроз у регіоні можливі аварії за участю старих нафтових танкерів.

«Наразі найбільша загроза – це непрофесійні екіпажі тіньового флоту та дуже старі танкери. Вони можуть спричинити справжню екологічну катастрофу, якщо, наприклад, один із них сяде на мілину», – пояснив Тійлікайнен.

Нагадаємо, у січні 2026 року Reuters повідомляло про попередження фінських військових щодо ризику нових пошкоджень підводної інфраструктури Балтійського моря. У Фінляндії зазначали, що Росія має технічні можливості для таких дій, однак наголошували на відсутності остаточних доказів її причетності до низки попередніх інцидентів.

Крім того, Корпус морської піхоти США повідомив про залучення близько 48 військовослужбовців до місії Baltic Sentry. Американські підрозділи співпрацюють із береговими силами Фінляндії, використовуючи безпілотники та прибережні сенсори для посилення морського спостереження.

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Теги: море росія Фінляндія

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