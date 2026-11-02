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Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року
Триває 1713-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 атаку

За минулу добу на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 31 штурм.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 71 авіаційного удару, під час яких скинули 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6578 дронів-камікадзе та здійснили 2256 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили артилерійську систему та пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року фото 1

Минулої доби російські війська здійснили одну штурмову дію. Крім того, противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 118 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Тернової, Караїчного та Захарівки, а також у районах Устинівки та Охрімівки й у напрямку Колодязного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року фото 3

Російські війська здійснили три штурмові дії. Противник атакував у напрямках Радьківки та Куп'янська.

На Слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року фото 4

Російські війська здійснили три атаки в напрямках Миколаївки та Оріхуватки, а також у районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року фото 5

Зафіксовано 20 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Олексієво-Дружківки, Миколайпілля, Осикового, Райського, Павлівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року фото 6

Російські війська здійснили 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися поблизу Софіївки, Вільного, Світлого, Водянського, Василівки, Молодецького та Удачного, а також у напрямках Добропілля, Новогришиного, Мирного, Сергіївки та Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року фото 7

Українські захисники відбили сім атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Єгорівки, Копанів, Гіркого та Нового Запоріжжя, а також поблизу Добропілля.

Нагадаємо, триває 1713-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія війна окупанти Генштаб фронт

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