Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 атаку

За минулу добу на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де зафіксовано 31 штурм.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали 71 авіаційного удару, під час яких скинули 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6578 дронів-камікадзе та здійснили 2256 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 26 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили артилерійську систему та пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках

Минулої доби російські війська здійснили одну штурмову дію. Крім того, противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 118 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в напрямках Тернової, Караїчного та Захарівки, а також у районах Устинівки та Охрімівки й у напрямку Колодязного.

На Лиманському напрямку

Російські війська здійснили три штурмові дії. Противник атакував у напрямках Радьківки та Куп'янська.

На Слов'янському напрямку

Російські війська здійснили три атаки в напрямках Миколаївки та Оріхуватки, а також у районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 20 атак російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Олексієво-Дружківки, Миколайпілля, Осикового, Райського, Павлівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Російські війська здійснили 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися поблизу Софіївки, Вільного, Світлого, Водянського, Василівки, Молодецького та Удачного, а також у напрямках Добропілля, Новогришиного, Мирного, Сергіївки та Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку

Українські захисники відбили сім атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямках Єгорівки, Копанів, Гіркого та Нового Запоріжжя, а також поблизу Добропілля.

Нагадаємо, триває 1713-й день повномасштабної війни в Україні.