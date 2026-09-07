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YouTube заблокував канали Кіркорова, Повалій та десятків інших путіністів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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YouTube заблокував канали Кіркорова, Повалій та десятків інших путіністів
Заблоковані ресурси використовувалися для поширення російської пропаганди
фото: скриншот з відео, Wikipedia

Під блокування потрапили ресурси російських артистів, пропагандистів і підсанкційних осіб

YouTube заблокував на території України 31 канал, пов'язаний із російськими артистами, пропагандистами та підсанкційними особами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише «Главком». 

Серед заблокованих ресурсів – канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії, Лариси Доліної, Ірини Аллегрової та гурту «Пелагея». Також обмежено доступ до каналів співаків Дениса Майданова та Юлії Чичеріної, які підтримують російську агресію проти України.

Заблоковані канали російських артистів
Заблоковані канали російських артистів
фото: Центр протидії дезінформації

До списку потрапили й канали колишніх народних артисток України Таїсії Повалій та Ані Лорак, які після початку повномасштабного вторгнення продовжили працювати в Росії. Заблоковані також ресурси оперних виконавців Анни Нетребко та Василя Герелла.

Крім того, YouTube заблокував канал російської пропагандистки Тетяни Поп, ресурси підсанкційних компаній, зокрема Kaspersky Russia, а також канали підсанкційних колишніх народних депутатів України Євгенія Мураєва та Рената Кузьміна.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що заблоковані ресурси використовувалися для поширення російської пропаганди, глорифікації воєнних злочинців та підтримки збройної агресії РФ проти України.

У ЦПД наголосили, що продовжують роботу з обмеження діяльності російських інформаційних ресурсів в українському цифровому просторі. Варто нагадати, що 

Варто нагадати, що раніше Youtube заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»: російськомовний, україномовний, англомовний. Санкції проти виробників анімаційного контенту стали частиною розширення українського санкційного тиску на гуманітарну сферу. 
 

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Теги: шоубіз санкції YouTube Таїсія Повалій Кіркоров

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