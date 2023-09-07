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За кордоном стає все більше українських чоловіків: результати дослідження

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
За кордоном стає все більше українських чоловіків: результати дослідження
Окрім легальних шляхів виїзду можливий і незаконний спосіб перетину кордону
фото: Espreso

Дані дослідження підтверджуються кількістю запитів про надання тимчасового захисту 

Українських чоловіків за кордоном поступово стає дедалі більше, про що свідчить дослідження ЦЕС про біженців.

Повідомляється, що кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 та березнем 2023 року.

Дані опитування свідчать, що серед дорослих частка чоловіків збільшилася з 17% у листопаді 2022 року до 22% у травні 2023 року. Це підтверджується даними про тимчасовий захист у європейських країнах серед громадян України, де частка дорослих чоловіків зросла з 27% у листопаді 2022 року до 29% у травні 2023 року.

Зазначається, що окрім легальних шляхів виїзду (деякі види робіт чи навчання) можливий і незаконний спосіб перетину кордону, а також корупція.

В той самий час, демографія біженців залишається незмінною і переважна більшість, як і раніше, – це жінки (найбільше українок віком від 35 до 49 років – 18%) та діти.

Нагадаємо, за розрахунками Центру економічної стратегії, станом на кінець червня 2023 року за кордоном через війну перебуває 5,6–6,7 млн українців. Це на 0,3–0,5 млн більше, ніж у кінці 2022 року, коли їх кількість складала 5,3–6,2 млн осіб. Переважна більшість біженців – жінки та діти. Згідно з даними Європейської служби статистики, станом на травень 2023 року, найбільша частка українських біженців перебуває в Німеччині (27%) та Польщі (24%).

Розрахунки показують, що в залежності від різних сценаріїв, за кордоном можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4–0,6 млн осіб більше, ніж прогнозувалося станом на грудень 2022 року. Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку, яка може втратити від 2,7% до 6,9% ВВП щороку.

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Теги: Європа українці чоловік біженці

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