«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців

Українці, які евакуювалися до Нідерландів, отримали листа від місцевої організації

Українські біженці, які евакуювалися до Нідерландів, отримали листа від місцевої організації про те, що країна згортає їм виплати та можливість перебувати у місцевих сім’ях. Про це повідомляє пресслужба проєкту RefugeeHomeNL.

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Як зазначається в листі, проєкт допомоги українцям діятиме до 31 грудня 2023 року.

«Ми надаємо вам інформацію про рішення, згідно з яким проект RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. До кінця цього року як господарі, так і гості можуть продовжувати розраховувати на підтримку від RefugeeHomeNL. Якщо перебування завершується в 2023 році, ми надамо керівництво гостям та приймаючим сім'ям для полегшення процесу від'їзду», – йдеться у повідомленні.

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Також у листі зазначається, що українські біженці, звісно, зберігають право на перебування в Нідерландах. Якщо перебування закінчується, то є кілька варіантів:

Розміщення в муніципальному помешканні (через муніципалітет, де ви наразі проживаєте)

Розміщення в приватному помешканні (з друзями, родиною, місцевими ініціативами)

Пошук самостійного житла (оренда, купівля, кімната, гостьовий будинок, спільне проживання тощо).

У разі, якщо приймаюча сім'я хоче продовжити спільне проживання з українцями у 2024 році?

«Якщо ви та ваша приймаюча сім'я взаємно вирішите продовжити спільне проживання, ви маєте на це право. Однак підтримка від RefugeeHomeNL завершиться 31 грудня 2023 року. Тому спільне проживання з 1 січня 2024 року буде продовжуватися без нашої допомоги», – йдеться у листі.

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, потік українських біженців загострив дефіцит житла у багатьох європейських містах. Попит на орендне житло в останні місяці різко зріс, а пропозиція залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості.