Організаторів піраміди B2B Jewelry суд відправив під домашній арешт



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Магазини мережі фінансової піраміди продовжують працювати, аби вкладники мали змогу обміняти придбані сертифікати на гроші або продукцію

Розгляд запобіжного заходу для ще одного фігуранта відбудеться у середу

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту двом фігурантам справи про фінансову піраміду B2B Jewelry.

Розгляд запобіжного заходу для ще одного фігуранта відбудеться 9 вересня, повідомляє Служба безпеки України.

Раніше організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру були оголошені підозри за ч.3 ст.28 (вчинення злочину стійкою організованою групою осіб), ч.2 ст.222 (шахрайство у великих розмірах), ч.3 ст.209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, зокрема засновника B2B Jewelry Миколу Гонту посадили під цілодобовий домашній арешт.

Головному бухгалтеру фінансової піраміди суд обиратиме запобіжний захід 9 вересня.

Крім цього, у відомстві зауважили, що магазини мережі фінансової піраміди продовжують працювати, аби вкладники мали змогу обміняти придбані сертифікати на гроші або продукцію.

У СБУ стверджують, що за час функціонування фінансової піраміди організатори з метою відмивання коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 підконтрольних юридичних осіб.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та Одесі.

Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Раніше НКЦПФР зробила попередження інвесторам скандального проєкту B2B Jewelry.

Як повідомлялося 28 серпня, вкладниця піраміди B2B Jewelry порізала собі вени прямо в офісі компанії (відео).



