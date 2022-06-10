ВООЗ скаржиться, що через одну з країн не може дослідити походження Covid-19

Учені не змогли точно визначити, як вірус вперше передався людям

Китай перешкоджає вивченню коронавірусу

Останнє розслідування походження Covid-19, проведене ВООЗ, не дало очікуваних результатів в основному тому, що вченим недоступні дані з Китаю. Засекреченість інформації від уряду країни стала сильним ударом по їхніх багаторічних зусиллях з визначення причин пандемії. Про це повідомляє Reuters.

У звіті групи експертів ВООЗ говориться, що всі наявні дані показують, що Covid-19 походить від тварин, ймовірно, від кажанів і походить, ймовірно, з Китаю. Відсутність даних із Китаю позбавило вчених можливості точно визначити, як вірус вперше передався людям.

ВООЗ заявляє, що звіт також присвячений розробці методів дослідження походження інших спалахів.

Повідомляється, що генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус двічі звертався до уряду Китаю за додатковою інформацією, але отримував формальні і неповні відповіді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ВООЗ домовляється з Китаєм щодо розслідування походження Covid-19.

Як відомо, минулого року ВООЗ створила групу експертів із питань походження коронавірусу та закликала Китай надати дані, які будуть сприяти розслідуванню. Однак Китай відмовився надавати інформацію, пославшись на правила конфіденційності пацієнтів.

Згодом стало відомо, що Китай підозрюють у впливі на розслідування про походження коронавірусу.

Раніше стало відомо, що ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19. Для цього Всесвітня організація охорони здоров’я створює нову групу – Міжнародну наукову консультативну групу з походження нових патогенів (SAGO) – для розслідування походження коронавірусу. Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

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