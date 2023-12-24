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У торговому центрі в США сталася стрілянина, є жертви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У торговому центрі в США сталася стрілянина, є жертви
Поліція приїхала на місце стрілянини у Флориді
Фото: Associated Press

Стрілець убив чоловіка кількома пострілами й поранив жінку в ногу

В американському штаті Флорида сталася стрілянині в торговому центрі. Одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався в місті Окала, у торговому центрі Paddock Mall приблизно о 15:40 за місцевим часом. Стрілець убив чоловіка кількома пострілами, а одну жінку поранив у ногу. За словами лікарів, її життю нічого не загрожує.

Згодом на місце події прибула поліція. Правоохоронці оточили торговий центр й евакуювали всіх відвідувачів.

За даними поліції, нападник встиг утекти й залишив свою вогнепальну зброю на місці.

Нагадаємо, що 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста. Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух. Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до 15 загиблих. До слова, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан спростував чутки про зв’язок чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Праги, з Україною. 

Раніше, 6 грудня, в елітному районі Брюсселя сталася стрілянина, у результаті якої поранення отримали четверо людей.

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Теги: США магазин стрілянина

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