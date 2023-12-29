В Одесі військовий хотів покінчити життя самогубством та взяв у заручники жінку з дитиною

Чоловік мав намір вкоротити собі віку на тлі проблем в особистому житті

В Одесі 28 грудня військовослужбовець зі зброєю погрожував скоїти самогубство та взяв у заручники знайому жінку та її дитину. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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«Військовослужбовець однієї з військових частин на Одещині, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився в квартирі своєї знайомої, де перебувала і сама жінка, і її неповнолітня дитина», – йдеться в повідомленні.

Чоловік відмовлявся відчиняти двері, висловлював наміри самогубства, а також повідомив, що порізав собі руки та стікає кров'ю.

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«Запідозривши, що озброєний чоловік перебуває у неадекватному стані, офіцери військової частини викликали поліцію», – зазначили Сили оборони півдня.

Щоб убезпечення жінку та дитину й не допустити самогубства, двері відчинили примусово.

Чоловіка доправили до військового шпиталю. Жінка та дитина не постраждали. Обставини інциденту вивчають правоохоронці.

Сили оборони півдня України зазначили, що чоловік мав намір вкоротити собі віку на тлі проблем в особистому житті.

Нагадаємо, у четвер, 28 грудня, у Чернівцях з будівлі міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вистрибнув чоловік. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні швидкої допомоги.