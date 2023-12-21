Стрілянина в університеті Праги: стала відома кількість загиблих

Деякі лікарні Праги вже підтвердили, що госпіталізували поранених з вогнепальними пораненнями

Унаслідок стрілянини в університеті Праги (Чехія) загинуло щонайменше 11 осіб, включно з самим стрільцем. Про це повідомляє медично-рятувальна служба Праги, пише чеське агенство CTK.

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Також відомо, що поранення отримали близько 25 людей.

Серед них:

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9 важко поранені;

5-6 дістали поранення середньої тяжкості;

до 10 отримали легкі поранення.

«Цифри ще можуть змінитися», – додали в медичній службі.

На запитання Чеського інформаційного агентства деякі лікарні Праги вже підтвердили, що госпіталізували поранених з вогнепальними пораненнями.

На місці трагедії працює багато рятувальних та медичних бригад, також на місце події вирушив інспектор, спеціальний автомобіль Fenix. На місце події вогнеборці направили психолога та бригаду посттравматичної допомоги.

Через стрілянину університетські лікарні столиці підготувалися до масового прийому поранених. Наприклад, у Центральному військовому госпіталі бригади готові до масового прийому поранених, повідомила речниця госпіталю Їтка Зінка. «На даний момент до Центрального військового госпіталю вже везуть двох поранених - вогнепальні поранення, про інших повідомлю», – додала вона. За словами прессекретаря лікарні Марії Гержманкової, загальна університетська лікарня на Карловій площі також отримала інформацію про те, що вона готується до прийому пацієнтів. 16-річну дівчину доставляють до університетської лікарні Буловки з вогнепальним пораненням стегна, повідомила речниця лікарні Єва Лібігерова.

Нагадаємо, 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста. Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух.