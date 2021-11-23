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    Засновник Telegram Дуров став громадянином Франції

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    Павло Дуров виїхав із Росії 2014 року після вимог з боку ФСБ розкрити інформацію користувачів - Засновник Telegram Дуров став громадянином Франції
    Павло Дуров виїхав із Росії 2014 року після вимог з боку ФСБ розкрити інформацію користувачів
    фото з відкритих джерел

    Крім громадянства РФ і Франції, Дуров також має паспорт східнокарибської держави Сент-Кітс і Невіс

    Російський підприємець та творець месенджера Telegram Павло Дуров став громадянином Франції. Про це повідомляє «Новая Газета».

    Сам указ від 23 серпня цього року було опубліковано в офіційному журналі французького уряду ще 25 серпня, повідомляється на сайті уряду Франції.

    При цьому в документі вказано ім'я підприємця, його дійсне місце та дата народження (Ленінград, 10.10.1984 року). Дуров поки що ніяк не коментував ці повідомлення.

    Крім громадянства РФ і Франції, Дуров також має паспорт східнокарибської держави Сент-Кітс і Невіс, який він отримав 2013 року за пожертвування 250 тис. доларів. При цьому Дуров ніколи не був у цій країні, однак із таким паспортом можна без віз пересуватися між країнами Європи.

    Дуров виїхав із Росії 2014 року після вимог з боку ФСБ розкрити інформацію користувачів. У результаті підприємець продав свої акції «ВКонтакте» і єдиним власником соцмережі стала Mail.ru Group.

    З 2013 року бізнесмен розвиває Telegram, а щонайменше з 2017-го – проживає в Дубаї, де розташована штаб-квартира його компанії. До 2021 року статки Дурова досягли $17,2 млрд.

    До слова, у Telegram з'явиться платна функція відключення реклами.

    Також названо найпопулярніші месенджери в Україні.

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    Теги: Росія Франція паспорт Telegram громадянство указ
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    Засновник Telegram Дуров став громадянином Франції