BBC: За 10 років Росія просила Google блокувати контент частіше, ніж всі інші країни разом

Третину своїх запитів про видалення контенту за 10 років російська влада надіслала через «загрозу національній безпеці»

Останніми роками Google став усе частіше задовольняти запити російської влади

З 2011 року РФ надіслала до Google більше запитів про видалення контенту, ніж усі інші країни, разом узяті. Це з'ясувала «Русская служба BBC», проаналізувавши дані з Google Transparency Report упродовж останніх 10 років.

Протягом цих років російські органи зверталися до Google понад 123,6 тис. разів (60,6% від усіх запитів). У цих запитах вони просили видалити понад 950 тис. одиниць контенту з різних сервісів компанії – здебільшого вебпошуку і YouTube.

Графіка ВВС Россия





До середини 2012 року Росія не входила навіть до перших 15 країн за кількістю запитів на блокування даних. Але за рік увійшла вже в сімку, а 2016 року вийшла на перше місце. Відтоді відрив від інших держав за кількістю запитів тільки зростав.

Третину своїх запитів про видалення контенту за 10 років російська влада надіслала через «загрозу національній безпеці». Пік таких запитів припав на початок 2017 року. Після цього кількість вимог із такою причиною почала знижуватися, проте 2020 року знову стала зростати.



Останніми роками зростає частка вимог про видалення матеріалів через порушення авторських прав, у другій половині 2020 року таких запитів було понад половина від загальної кількості.



ЗМІ зазначають, що останніми роками Google став усе частіше задовольняти запити російської влади. У першій половині 2019 року компанія відхилила майже половину всіх вимог, у другій половині – уже 23,2%, за перші пів року 2020-го – 15,8%, за другі – тільки 7,7%.

Видалення контенту – не єдине, чого російська влада вимагає від Google. Органи РФ регулярно запитують у компанії інформацію про акаунти конкретних користувачів. Поки корпорація в основному відмовляє у наданні таких даних, але частка задоволених запитів в останні роки теж зростає.

Нещодавно Google забанив російських пропагандистів у Німеччині. Росія відповіла істерикою та погрозами.

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