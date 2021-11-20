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    Youtube розблокував проукраїнський канал, який закривав через «мову ворожнечі»

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    Тетяна Микитенко 12 років веде блог &laquo;Рагу.лі&raquo; про несмак політиків і не тільки - Youtube розблокував проукраїнський канал, який закривав через «мову ворожнечі»
    Тетяна Микитенко 12 років веде блог «Рагу.лі» про несмак політиків і не тільки
    фото з відкритих джерел

    Проєкт «Рагу.лі» не порушив правила спільноти, визнали у Youtube

    Youtube розблокував канал українського проєкту «Рагу.лі», який ведуть Тетяна Микитенко і Андрій Павленко. Про це «Рагу.лі» повідомили у Telegram.

    «Вітаємо, Рагулівно! Ми раді повідомити вам, що нещодавно ми перевірили ваш обліковий запис Youtube, і, переглянувши його ще раз, ми можемо підтвердити, що він не порушує наші умови використання. Ми скасували призупинення вашого облікового запису, і він знову активний і функціонує. Ми хочемо подякувати вам за ваше терпіння, коли ми розглядали цю справу. Наша мета – переконатися, що вміст не порушує наші правила спільноти, щоб Youtube міг бути безпечним місцем для всіх, і іноді ми робимо помилки, намагаючись виправити це. Сподіваємося, що ви розумієте, і вибачте за будь-які незручності чи розчарування. Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами тут. З повагою, Команда Youtube», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Youtube без попередження заблокував канал Ragulivna начебто за «мову ворожнечі».

    Тетяну Микитенко активно підтримали небайдужі громадяни та влогери.

    Крім того, Мінцифри також днями звернулось до Google з приводу проблеми блокування та атак на українські канали.

    Нагадаємо, Тетяна Микитенко 12 років веде блог «Рагу.лі» про несмак політиків і не тільки.

    Як відомо, Youtube вирішив переглянути політику щодо вподобань та дизлайків. Відтепер кількість антипатій буде прихована для глядачів контенту.

    Нагадаємо, Google і YouTube не монетизуватимуть відео, які заперечують зміни клімату.

    Також YouTubе видалятиме відео із дезінформацією про вакцини.

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    Теги: Росія Google Telegram YouTube
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    Youtube розблокував проукраїнський канал, який закривав через «мову ворожнечі»