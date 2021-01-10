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    У світі

    Президент Чехії порівняв штурм Капітолія з Майданом

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    Президент Чехії&nbsp;поклав відповідальність за події у Вашингтоні 6 січня на чинного президента США Дональда Трампа - Президент Чехії порівняв штурм Капітолія з Майданом
    Президент Чехії поклав відповідальність за події у Вашингтоні 6 січня на чинного президента США Дональда Трампа

    За словами Земана, він не любить «насильницькі» революції

    Президент Чехії Мілош Земан заявив, що йому не подобаються революції на зразок Майдану в Україні та засудив штурм Капітолія у Вашингтоні.

    Про повідомляє видання Blesk.

    За словами Земана, він не любить «насильницькі» революції.

    «Тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома», – сказав Земан.

    Водночас, він поклав відповідальність за події у Вашингтоні 6 січня на чинного президента США Дональда Трампа.

    «Дональд Трамп не визнав поразки, але, що ще гірше, він кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти осіб, більшість з яких були його послідовниками. Це боягузтво політика, що відходить», – заявив Земан.

    Як відомо, розлючені прихильники президента США Дональда Трампа 6 січня увірвались у вашингтонський Капітолій. У результаті заворушень загинули пʼятеро чоловік.

    Згодом стало відомо, що влада США висунула звинувачення в умисному проникненні або перебуванню на закритій території без законних на те підстав, насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку в Капітолії учаснику штурму Конгресу активісту руху Q-Аnon Джейкобу Ентоні Ченслі.

    Також троє високопосадовців служб безпеки, відповідальних за охорону Капітолію, пішли з посад після захоплення будівлі Конгресу США прихильниками Дональда Трампа.

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      Теги: США Дональд Трамп Чехія Небесна сотня (Євромайдан) політика вибори у США президент
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