Президент Чехії порівняв штурм Капітолія з Майданом

Президент Чехії поклав відповідальність за події у Вашингтоні 6 січня на чинного президента США Дональда Трампа

За словами Земана, він не любить «насильницькі» революції

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що йому не подобаються революції на зразок Майдану в Україні та засудив штурм Капітолія у Вашингтоні.

Про повідомляє видання Blesk.

За словами Земана, він не любить «насильницькі» революції.

«Тому, наприклад, мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома», – сказав Земан.

Водночас, він поклав відповідальність за події у Вашингтоні 6 січня на чинного президента США Дональда Трампа.

«Дональд Трамп не визнав поразки, але, що ще гірше, він кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти осіб, більшість з яких були його послідовниками. Це боягузтво політика, що відходить», – заявив Земан.

Як відомо, розлючені прихильники президента США Дональда Трампа 6 січня увірвались у вашингтонський Капітолій. У результаті заворушень загинули пʼятеро чоловік.

Згодом стало відомо, що влада США висунула звинувачення в умисному проникненні або перебуванню на закритій території без законних на те підстав, насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку в Капітолії учаснику штурму Конгресу активісту руху Q-Аnon Джейкобу Ентоні Ченслі.

Також троє високопосадовців служб безпеки, відповідальних за охорону Капітолію, пішли з посад після захоплення будівлі Конгресу США прихильниками Дональда Трампа.