«Ленін і Сталін посміхаються»: Трамп-молодший звинуватив Twitter у цензурі
За словами Трампа-молодшого, «свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими»
Син чинного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що соціальна мережа Twitter «наступає» на свободу слова в Штатах.
Про це він написав у своєму Twitter.
За словами Трампа-молодшого, «свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими».
«Світ сміється над Америкою, а Мао (Цзедун, – ред.), Ленін і Сталін посміхаються. Технологічні гіганти можуть піддати цензурі президента?», – написав він.
The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021
In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI
I’ll let u know where I land.
Нагадаємо, у суботу Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».
Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.
Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.
Всього у Дональда Трампа нараховувалося понад 88 мільйонів читачів у Twitter.
Як відомо, акції Twitter обвалились на біржах після блокування акаунту Трампа.