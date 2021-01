«Ленін і Сталін посміхаються»: Трамп-молодший звинуватив Twitter у цензурі

Син чинного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що соціальна мережа Twitter «наступає» на свободу слова в Штатах.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа-молодшого, «свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими».

«Світ сміється над Америкою, а Мао (Цзедун, – ред.), Ленін і Сталін посміхаються. Технологічні гіганти можуть піддати цензурі президента?», – написав він.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land.