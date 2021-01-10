«Ленін і Сталін посміхаються»: Трамп-молодший звинуватив Twitter у цензурі

За словами Трампа-молодшого, «свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими»

Син чинного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що соціальна мережа Twitter «наступає» на свободу слова в Штатах.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Трампа-молодшого, «свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими».

«Світ сміється над Америкою, а Мао (Цзедун, – ред.), Ленін і Сталін посміхаються. Технологічні гіганти можуть піддати цензурі президента?», – написав він.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.



In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

Нагадаємо, у суботу Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.

Всього у Дональда Трампа нараховувалося понад 88 мільйонів читачів у Twitter.

Як відомо, акції Twitter обвалились на біржах після блокування акаунту Трампа.