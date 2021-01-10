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    «Ленін і Сталін посміхаються»: Трамп-молодший звинуватив Twitter у цензурі

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    Син президента США Дональд Трамп-молодший - «Ленін і Сталін посміхаються»: Трамп-молодший звинуватив Twitter у цензурі
    Син президента США Дональд Трамп-молодший

    За словами Трампа-молодшого, «свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими»

    Син чинного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що соціальна мережа Twitter «наступає» на свободу слова в Штатах.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    За словами Трампа-молодшого, «свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими».

    «Світ сміється над Америкою, а Мао (Цзедун, – ред.), Ленін і Сталін посміхаються. Технологічні гіганти можуть піддати цензурі президента?», – написав він.

    Нагадаємо, у суботу Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

    Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

    Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.

    Всього у Дональда Трампа нараховувалося понад 88 мільйонів читачів у Twitter.

    Як відомо, акції Twitter обвалились на біржах після блокування акаунту Трампа.

    Теги: США Дональд Трамп інтернет цензура СРСР Twitter соціальні мережі президент Йосип Сталін
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