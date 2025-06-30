Збагачення урану Іраном ніколи не припиниться – постпред Ірану в ООН

Іравані також уточнив, що Іран залишається відкритим до переговорів

Інспектори МАГАТЕ наразі перебувають в Ірані, але не мають доступу до ядерних об'єктів Ірану

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що збагачення урану ісламською республікою «ніколи не припиниться», оскільки воно дозволено для «мирної енергетики» згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, передає «Главком».

Іравані також уточнив, що Іран залишається відкритим до переговорів і готовий розміщувати збагачений уран під міжнародним контролем або експортувати його, однак категорично відкидає вимоги США повністю зупинити власне виробництво .

«Збагачення – це наше право, невід’ємне право, і ми хочемо реалізувати це право», – сказав Іравані, додавши, що Іран готовий до переговорів.

Іравані заявив, що Тегеран «готовий до переговорів, але після цієї агресії немає належних умов для нового раунду переговорів, і немає жодного запиту на переговори та зустріч з президентом».

Також постпред в ООН також заперечив будь-які загрози з боку його уряду безпеці генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі,.

Як відомо, інспектори МАГАТЕ наразі перебувають в Ірані, але не мають доступу до ядерних об'єктів Ірану.

«Немає жодної загрози», – сказав Ірвані, але визнав, що парламент Ірану призупинив співпрацю з МАГАТЕ.

Інспектори, за його словами, «перебувають в Ірані, вони перебувають у безпечних умовах, але їхня діяльність призупинена. Вони не мають доступу до нашого об’єкта… наша оцінка полягає в тому, що вони не виконали свою роботу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що США будуть задоволені лише капітуляцією Ірану, але цього ніколи не станеться, заявив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї в соцмережі X. За його словами, навіть думати про це безглуздо.

«Ті, хто знає іранську націю, з глузуванням сприймають слово «капітуляція» щодо Ірану, країни, яка має таку велич, таку історію, таку культуру, сталеву волю народу», – сказав Хаменеї.

Хаменеї зазначив, що про капітуляцію Ірану в одному зі своїх виступів сказав президент США. Мова вже не про збагачення урану та атомної промисловості. Аятолла додав, що заява Трампа розкрила правду: США перебували в конфлікті з Іраном з моменту Ісламської революції, і вони щоразу мали виправдання для нападів. До таких виправдань Хаменеї відніс захист демократії, прав людини, прав жінок, «ядерне питання» та виробництво ракет.

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо Тегеран почне проявляти мирні ініціативи.

Президент Трамп у інтерв'ю для Fox News сказав, що Сполучені Штати зберігають санкції проти Ірану, але припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо країна стане мирною.