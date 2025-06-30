Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Збагачення урану Іраном ніколи не припиниться – постпред Ірану в ООН

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Збагачення урану Іраном ніколи не припиниться – постпред Ірану в ООН
Іравані також уточнив, що Іран залишається відкритим до переговорів
фото: Reuters

Інспектори МАГАТЕ наразі перебувають в Ірані, але не мають доступу до ядерних об'єктів Ірану

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що збагачення урану ісламською республікою «ніколи не припиниться», оскільки воно дозволено для «мирної енергетики» згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, передає «Главком».

Іравані також уточнив, що Іран залишається відкритим до переговорів і готовий розміщувати збагачений уран під міжнародним контролем або експортувати його, однак категорично відкидає вимоги США повністю зупинити власне виробництво .

«Збагачення – це наше право, невід’ємне право, і ми хочемо реалізувати це право», – сказав Іравані, додавши, що Іран готовий до переговорів.

Іравані заявив, що Тегеран «готовий до переговорів, але після цієї агресії немає належних умов для нового раунду переговорів, і немає жодного запиту на переговори та зустріч з президентом».

Також постпред в ООН також заперечив будь-які загрози з боку його уряду безпеці генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі,.

Як відомо, інспектори МАГАТЕ наразі перебувають в Ірані, але не мають доступу до ядерних об'єктів Ірану.

«Немає жодної загрози», – сказав Ірвані, але визнав, що парламент Ірану призупинив співпрацю з МАГАТЕ.

Інспектори, за його словами, «перебувають в Ірані, вони перебувають у безпечних умовах, але їхня діяльність призупинена. Вони не мають доступу до нашого об’єкта… наша оцінка полягає в тому, що вони не виконали свою роботу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що США будуть задоволені лише капітуляцією Ірану, але цього ніколи не станеться, заявив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї в соцмережі X. За його словами, навіть думати про це безглуздо. 

«Ті, хто знає іранську націю, з глузуванням сприймають слово «капітуляція» щодо Ірану, країни, яка має таку велич, таку історію, таку культуру, сталеву волю народу», – сказав Хаменеї.

Хаменеї зазначив, що про капітуляцію Ірану в одному зі своїх виступів сказав президент США. Мова вже не про збагачення урану та атомної промисловості. Аятолла додав, що заява Трампа розкрила правду: США перебували в конфлікті з Іраном з моменту Ісламської революції, і вони щоразу мали виправдання для нападів. До таких виправдань Хаменеї відніс захист демократії, прав людини, прав жінок, «ядерне питання» та виробництво ракет.

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо Тегеран почне проявляти мирні ініціативи.

Президент Трамп у інтерв'ю для Fox News сказав, що Сполучені Штати зберігають санкції проти Ірану, але припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану, якщо країна стане мирною.

Читайте також:

Теги: Іран ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед евакуйованих – п’ять чоловіків, 12 жінок та 14 дітей
Україна евакуювала десятки своїх громадян з Ірану
24 червня, 16:52
Іран атакує Ізраїль
Іран запустив ракети по Ізраїлю після оголошення перемир’я
24 червня, 10:49
Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Тегеран продовжуватиме ядерну програму, попри американські удари – МЗС Ірану
23 червня, 13:31
Трамп: Зараз, я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше, ніж коли хтось програє
Трамп сумнівається, що зміг би змусити Ізраїль припинити удари по Ірану
21 червня, 04:33
Війська США готові до подальшого розвитку подій навколо протистояння Ірану та Ізраїлю
Пентагон привів війська по всьому Близькому Сходу у стан підвищеної готовності
18 червня, 09:10
Глава Ірану заявив, що країна має право використовувати атомну енергію і проводити відповідні дослідження
Ядерна програма без бомби. Тегеран повідомив про свої амбіції
16 червня, 11:13
«Спусковим гачком» нового витка ескалації стало прискорення ядерної програми в Ірані
Близький Схід. Подальша ескалація конфлікту украй невигідна Україні
15 червня, 17:02
Ізраїльський чиновник заявив, що вбивство Хаменеї «не є табу»
Ізраїль підтверджує можливе усунення лідера Ірану
15 червня, 10:04
Наслідки ізраїльських ударів по Тегерану
Атака Ізраїлю на Іран приголомшила військових, але може посилити ядерні зусилля Тегерану
13 червня, 18:00

Соціум

Збагачення урану Іраном ніколи не припиниться – постпред Ірану в ООН
Збагачення урану Іраном ніколи не припиниться – постпред Ірану в ООН
Трамп знайшов покупця для TikTok, але знадобиться схвалення Китаю
Трамп знайшов покупця для TikTok, але знадобиться схвалення Китаю
У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей
У Танзанії в результаті ДТП загинули 38 людей
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
Чеські спецслужби врятували віцепрезидентку Тайваню, на яку готували замах китайці
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
66K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
19K
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
17K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
15K
Військовий, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», розповів свою історію

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Вчора, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua