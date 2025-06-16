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Ядерна програма без бомби. Тегеран повідомив про свої амбіції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ядерна програма без бомби. Тегеран повідомив про свої амбіції
Глава Ірану заявив, що країна має право використовувати атомну енергію і проводити відповідні дослідження
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ повідомляв, що Іран має «таємний план з виробництва ядерної зброї»

Іран не планує розробляти ядерну зброю, але відстоюватиме право на ядерну енергетику й дослідження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента країни Масуда Пезешкіана, якого цитує Irib.

«Ми маємо право використовувати атомну енергію і проводити дослідження в ядерній сфері на користь суспільству. Ніхто не має права забрати у нас це право», – сказав він.

За словами іранського президента, якби країна не мала ракет, то Ізраїль міг би «у будь-який час легко уразити будь-яку точку, яку хотів би». Тому вчені «захищають Іран» і країна нібито не шукає влади, сили чи залякування. Водночас Пезешкіан заявив, що нібито США відповідають за агресивні дії Ізраїлю і звинуватив Вашингтон у порушенні норм міжнародного права.

Нагадаємо, ЦАХАЛ повідомив, що Іран має «таємний план з виробництва ядерної зброї». Тегеран може отримати ядерну зброю в короткі терміни, оскільки це стали дозволяти «поєднання зусиль іранського режиму з виробництва тисяч кілограмів збагаченого урану, поряд із його децентралізованими та підземними потужностями зі збагачення».

Армія Ізраїлю заявляла, що Іран за допомогою фізиків-ядерників десятиліттями працює над ядерною зброєю і останніми роками «визначив реальний прогрес у своїх зусиллях».

Згодом Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі та іранські фізики-ядерники.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.

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Теги: Іран ядерна зброя

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