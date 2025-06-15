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Ізраїль підтверджує можливе усунення лідера Ірану

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ізраїль підтверджує можливе усунення лідера Ірану
Ізраїльський чиновник заявив, що вбивство Хаменеї «не є табу»
фото: Reuters

Ізраїль розглядає усунення Хаменеї як можливий варіант для зупинки ядерної програми Ірану

Ізраїль не виключає можливості фізичного усунення верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, як одного з елементів операції, спрямованої на знищення іранської ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, ізраїльський чиновник заявив, що вбивство Хаменеї «не є табу» для ізраїльської держави у прагненні досягти мети – повного знищення ядерної програми Тегерана. За його словами, війна між двома країнами «триватиме доти, доки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми або Ізраїль остаточно не позбавить його можливості її відновити».

Як відомо, внаслідок нового ракетного обстрілу північної та центральної частини Ізраїлю з боку Ірану минулої ночі загинуло вісім людей, серед яких є маленькі діти. Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану, націлившись на об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, ракети влучили у місто Тамра, що на схід від Хайфи. Загинули четверо людей, зокрема палестинка та дві її доньки. Десятки мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, у результаті ракетного обстрілу Ірану по території Ізраїлю, пошкоджень зазнав науково-дослідний інститут імені Вейцмана, розташований у місті Реховот на південний схід від Тель-Авіва. 

Відомий ізраїльський дослідницький центр Інститут науки Вейцмана зазнав пошкоджень внаслідок останнього ракетного обстрілу Ірану. Повідомляється, що щонайменше в одній будівлі, де розташовані лабораторії, сталася пожежа.

Також, Іран здійснив ракетну атаку по території Ізраїлю. Ударів зазнали Тель-Авів, Бат-Ям, центральні та єрусалимські райони країни.

У Бат-Ямі одна з іранських ракет влучила в житлову забудову. Відомо, що під завалами можуть залишатися люди, на місці працюють рятувальники. За офіційною інформацією, загинула 60-річна жінка. Постраждали щонайменше 20 людей: двоє з них перебувають у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

У Тель-Авіві зафіксовано серію прямих влучань по щонайменше шести об'єктах. У районі Дан ракета влучила в восьмиповерховий будинок, в іншому районі пошкоджено ще один житловий дім. 

За даними Армії оборони Ізраїлю, Тегеран застосував десятки ракет та дрони-камікадзе, запущених з різних частин Ірану. 

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Теги: Ізраїль Іран війна

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