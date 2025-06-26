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Віткофф звернув увагу на тривожні наслідки ядерної програми Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віткофф звернув увагу на тривожні наслідки ядерної програми Ірану
Спеціальний представник Трампа зауважив, що створення ядерної зброї Іраном – це «червона лінія» для США
фото: скриншот з відео

Стів Віткофф зробив заяву про Іран

Спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що іранська ядерна програма може спровокувати перегони озброєнь на Близькому Сході. Про це він зауважив в ефірі телеканалу CNBC, інформує «Главком».

«Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити», – йдеться у заяві.

За словами Віткоффа, США вважають «червоною лінією» створення Іраном ядерної зброї: «Збагачення урану та створення озброєння – це «червона лінія». Ми не можемо допустити озброєння».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував пресконференцію Пентагону. Ймовірно, очікуються деталі про удари по ядерному арсеналу Ірану. Цьому передувало те, що медіа опублікували звіт щодо американських ударів по ядерних об'єктах Ірану, у якому зазначено, що ядерна програма не знищена, як заявляли у Білому домі.

Зокрема, Центральне розвідувальне управління США заявило, що ядерна програма Ірану зазнала серйозного ураження внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів США.

До слова, Трамп порівняв нещодавній удар по іранських ядерних об’єктах з бомбардуваннями японських міст Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни. Він заявив, що дії США стали вирішальними у припиненні загрози з боку Тегерана.

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Теги: Стів Віткофф Іран ядерна зброя США

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