Історик про «м’ясні» штурми росіян: родичі окупантів мріють про похоронку – для них це суперприз

Хоменко: «Ліквідація їхньої піхоти не впливає на настрої населення, бо населення хоче більше своїх трупів, адже це означає більше грошей»

«Росіяни з приводу браку людей не сумують: «м'ясо» в них буде, бо воно йде за грошима»

У депресивних регіонах Росії родини військових мріють про похоронку, адже це своєрідна звістка про майбутні грошові виплати. Таку думку виразив музейник, кандидат історичних наук і доброволець Олександр Хоменко в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, більшість російських військових ідуть на війну за грошима. І, якщо у 2022 з виплатами були проблеми, то зараз «бойові та «гробові» йдуть як годинник», підкреслює Хоменко.

«Тому родини в депресивних регіонах мріють про похоронку, як про суперприз, бо похоронка – це «двушка» в Пензі (двокімнатна квартира, – «Главком»). Це буквальна цитата з м*скальських соцмереж», – наголосив наувковець.

Хоченко пригадав історію свого побратима із позивним Кум, яка трапилася у грудні 2023-го року. Військовий виліз з окопу забрати «калаш» з найближчого тіла росіянина, і коли дістався його, то виявив, що зі зброї окупант навіть не встиг вистрілити.

«Мобіка привезли на БТРі до точки висадки, він прошвендяв метрів 100-200, його «завалили», а він навіть не зробив жодного пострілу», – розповів історик.

Він пояснює, що українські воїни розвідують дронами, хоч це важко і довго. Водночас російська армія діє простіше: «Висувають групу піхоти, знаючи, що ти все одно будеш стріляти, хоч і розумієш, у чому тут діло, бо ж вони на тебе пруть не з мухобойками, а з калашами. Ага, ти відкрив вогонь – виявив свою позицію! М'ясо свою роль відіграло, і далі починають працювати профіки».

Тож ліквідація російської піхоти, на переконання Хоменка, не впливає на настрої населення, адже населення хоче «більше своїх трупів, адже це означає більше грошей».

Окремо військовий наголосив, що українські воїни зараз об'єднані розумінням того, що якщо зараз не зупинити Росію, то вони спалять весь наш світ. Історик додає, що це не метафоричне висловлювання, так як там, де приходять росіяни «більше немає парків, садів, будинків, а лише фундамент і чорний попіл, і дерева, зрізані осколками».

Нагадаємо, військовий експерт та майор Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року.

До слова, командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький пояснив, що для нього перемогою у війні буде тривала військова та політична неготовність Росії продовжувати бойові дії проти України.