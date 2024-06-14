Гаазький суд розслідує кібератаки на Україну як можливі воєнні злочини – Reuters

Міжнародний кримінальний суд спільно з українськими правоохоронцями працюють над кібератаками, скоєними після початку повномасштабного вторгнення

Міжнародний кримінальний суд розслідує кібератаки на українську критичну інфраструктуру як можливі воєнні злочини. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Неназвана офіційна особа розповіла агенції, що прокурори Гаазького суду розслідують кібератаки на інфраструктуру, які створюють загрози для життя мирних мешканців. Зокрема, йдеться про атаки, що призвели до порушення електро- та водопостачання, збою мобільного зв'язку.

Неназваний співрозмовник додав, що Міжнародний кримінальний суд спільно з українськими правоохоронцями працюють над кібератаками, скоєними після початку повномасштабного вторгнення.

При цьому два інші джерела видання розповіли, що кібератаки Росія могла здійснювати ще під час окупації Криму.

Як уточнює видання, за підсумками розслідувань Гаазький суд може видати ордери на арешт, якщо буде зібрана достатня кількість доказів.

Нагадаємо, росіяни зламали супутниковий ефір каналів груп StarLight Media та «Інтер» і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі.

Раніше сайт Федеральної ради Швейцарії та інших органів влади країни, залучених до проведення Глобального саміту миру, зазнав кібератак.

До слова, російські хакери вивели з ладу вебсайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка ремонтує танки Leopard для постачання в Україну.