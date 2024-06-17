В Одесі показали новітній український морський дрон Stalker 5.0
Дроном можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя
Новітній український морський дрон представили учасникам міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні – Black Sea Security Forum 2024. Безекіпажний катер має назву Stalker 5.0. Про це повідомляє Думська.
Дрон довжиною 5 метрів, шириною 1,2 метра. У спеціальному відсіку, облаштованому в корпусі, можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя.
Stalker 5.0 можна використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.
Навісний бензиновий двигун потужністю 60 кінських сил розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість 30 вузлів (55 км на годину). Дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра близько €60 тисяч.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України разом з Міністерством питань стратегічних галузей промисловості й Генеральним штабом провели випробування роботизованої техніки, яка призначена для евакуації з поля бою. Як пояснила начальниця відділу політик медичного постачання Департаменту охорони здоров'я Міноборони Валентина Оболенцева, під час евакуації кожна година зволікання може коштувати життя поранених бійців.
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