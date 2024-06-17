В Одесі показали новітній український морський дрон Stalker 5.0

Дроном можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя

Новітній український морський дрон представили учасникам міжнародного форуму з безпеки в чорноморському регіоні – Black Sea Security Forum 2024. Безекіпажний катер має назву Stalker 5.0. Про це повідомляє Думська.

Дрон довжиною 5 метрів, шириною 1,2 метра. У спеціальному відсіку, облаштованому в корпусі, можна доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя.

Дрон Stalker 5.0 оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink фото: dumskaya.net

Stalker 5.0 можна використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.

Stalker 5.0 має довжину 5 метрів фото: dumskaya.net

Навісний бензиновий двигун потужністю 60 кінських сил розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість 30 вузлів (55 км на годину). Дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра близько €60 тисяч.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України разом з Міністерством питань стратегічних галузей промисловості й Генеральним штабом провели випробування роботизованої техніки, яка призначена для евакуації з поля бою. Як пояснила начальниця відділу політик медичного постачання Департаменту охорони здоров'я Міноборони Валентина Оболенцева, під час евакуації кожна година зволікання може коштувати життя поранених бійців.