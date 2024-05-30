Міноборони оголосило конкурс для розробників симуляторів

У Міноборони підкреслили, що підтримують напрямок інновацій та продовжують шукати рішення для технологічної переваги над противником

Міністерство оборони оголошує конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі віртуальної та доповненої реальності (технології VR та AR). Про це пише Суспільне, з посиланням на пресслужбу українського оборонного відомства.

Основні напрямки: використання піхотної зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо.

Зазначається, що перевага надаватиметься інтерактивним комплексам, які матимуть можливість проводити навчання за кількома різними напрямками. Крім того, перевагою стане можливість швидкого розгортання в навчальних центрах для практичного використання.

У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації. Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.

У Міноборони підкреслили, що підтримують напрямок інновацій та продовжують шукати рішення для технологічної переваги над противником.

«Навчання – важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні», – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням.