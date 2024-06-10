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Путін зібрався до Північної Кореї та В'єтнаму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін зібрався до Північної Кореї та В'єтнаму
Після Кореї, Путін, ймовірно, відразу поїде до В'єтнаму
фото: з відкритих джерел

Попередньо візит до КНДР має відбутись найближчими тижнями

Російський диктатор Володимир Путін цього місяця збирається відвідати Північну Корею, після чого, ймовірно, одразу здійснить до В'єтнаму. Про це пише Reuters з посиланням на росЗМІ.

Попередньо візит до КНДР має відбутись найближчими тижнями. Як заявив посол РФ в Північній Кореї Олександр Мацегора візит Путіна в Пхеньян «активно готується».

Після Кореї, Путін, ймовірно, відразу поїде до В'єтнаму. Російські ЗМІ пишуть, що візит заплановано на 19-20 червня, але підтвердження цих дат досі немає. У розмові з Reuters офіційний представник В'єтнаму додав, що наразі триває обговорення порядку денного. Серед основних питань, які планується обговорити, – енергетика, військова співпраця, взаєморозрахунки та угода в освітній сфері.

Як додають у росЗМІ, наразі найгострішою проблемою торгівлі між двома країнами є банківська підтримка розрахунків.

Як повідомлялося, Путін знову заявив про готовність до переговорів з Україною, але є нюанс.

Нагадаємо, росТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів».

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Теги: війна путін диктатор Північна Корея В'єтнам

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