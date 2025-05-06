Тисяча нових камер відеоспостереження з'явиться у школах двох районів столиці

В освітніх закладах Києва вже встановлено 1 319 оглядових відеокамер

У школах та дитячих садках Києва триває робота з модернізації інфраструктури, спрямована на підвищення безпеки та забезпечення цифрової доступності. За даними міської влади, наразі в освітніх закладах вже встановлено 1 319 оглядових відеокамер у школах, 123 камери з функцією розпізнавання облич та 13 оглядових камер у дитячих садках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

У поточному році заплановано встановити ще близько 1 000 відеокамер у закладах освіти Печерського та Дніпровського районів.

На даний момент найбільше системами відеоспостереження охоплені Оболонський район, де відеонагляд вздовж периметра та на входах мають 47 шкіл і 55 садочків, та Деснянський – 53 школи і 69 садочків.

Нагадаємо, у столиці триває планова підготовка до завершення 2024/2025 навчального року. Відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки, останній дзвоник у закладах загальної середньої освіти Києва пролунає 30 травня.

У травні для учнів 11-х класів запропонують альтернативні моделі навчання. З огляду на виклики воєнного стану та досвід, напрацьований освітянами міста, для випускників замість традиційної класно-урочної системи передбачається індивідуалізовано-груповий підхід, що дасть змогу глибше опрацювати вибрані предмети.

До слова, з 1 квітня столичні школи розпочали прийом заяв до перших класів. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.